Tras el paso de León XIV, organizaciones empresariales respaldaron su llamado a la unidad y el diálogo

“Desde AEA hemos valorado de manera permanente la trayectoria del Santo Padre y los sólidos valores humanos y espirituales que representa para nuestra Nación”, remarcó la entidad.

Y agregó: “Para los empresarios, el mensaje del Santo Padre sobre la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos sobre los cuales debe construirse el crecimiento”.

CAME resalta y acompaña el mensaje de unidad y diálogo que el papa León XIV transmitió, en diferentes ámbitos, durante su visita a la Argentina “Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto. Queremos e impulsamos una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que puedan representar a los diferentes actores sociales”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.En igual sentido, CAME señala la importancia del encuentro que tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) con el mundo del trabajo, durante el cual el Santo Padre expresó la importancia de recordar siempre que la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas. A la vez, la entidad gremial empresaria manifesta la preocupación compartida con el Pontífice por el desempleo, la precarización laboral y la necesidad de que economía que no se aleje del norte de la justicia social.Leé el comunicado https://t.co/60OWKBRnyZ#PapaLeónXIV #Pymes #Empleo — CAME (@redcame) November 11, 2026

Para la entidad, uno de los aspectos centrales del mensaje de León XIV fue la importancia de colocar a las personas en el centro de las decisiones económicas. En ese sentido, AEA destacó que la dignidad humana, la educación y el trabajo formal constituyen pilares fundamentales para el crecimiento económico y social de la Argentina.

La organización también ratificó el compromiso del sector privado con la creación de puestos de trabajo y la reducción de la pobreza. "AEA convoca a todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano, transformándolo en un impulso renovado hacia la concordia, el respeto mutuo y la construcción de un desarrollo justo y sustentable para todos los ciudadanos", sostuvo la entidad.

CAME presentó cinco propuestas para impulsar el empleo y fortalecer a las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fue más allá del respaldo institucional y presentó una agenda de trabajo basada en cinco ejes considerados prioritarios para el desarrollo productivo.

Formalización laboral: promover la creación de empleo registrado y mejorar las condiciones de trabajo.

Capacitación: fortalecer la formación profesional y las habilidades de los trabajadores.

Financiamiento productivo: facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.

Desarrollo territorial: impulsar las economías regionales y generar oportunidades en todo el país.

Diálogo social institucionalizado: establecer mecanismos permanentes de cooperación entre empresarios, trabajadores y autoridades.

La entidad puso especial atención en el encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Durante esa reunión, el Pontífice remarcó que "la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas", una definición que fue especialmente valorada por los representantes de las pequeñas y medianas empresas.

IDEA comparte el llamado del papa León XIV a construir una Argentina con más diálogo y oportunidades. https://t.co/2BVsqYUiBt — IDEA (@idea_arg) November 10, 2026

El presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo y encontrar puntos de acuerdo entre sectores con posiciones diferentes. "Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto", afirmó.

El documento que CAME le entregó al Papa y los reclamos de las pymes

El pronunciamiento de CAME también tuvo un antecedente directo en el Vaticano. Un mes antes de la visita a la Argentina, Ricardo Diab había entregado personalmente a León XIV un documento institucional sobre la situación de las pymes argentinas. El informe incluía un análisis de los avances registrados durante la gestión del Gobierno nacional, pero también identificaba una serie de problemas que continúan afectando al sector.

Entre las principales preocupaciones aparecían la necesidad de recuperar el dinamismo del consumo interno, reducir la presión impositiva y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento productivo.

Tras la visita papal, CAME anunció su intención de profundizar el diálogo con la Iglesia, los distintos niveles del Estado, las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales. El objetivo será avanzar en propuestas que permitan fortalecer la actividad económica y generar condiciones para la creación de empleo formal.

IDEA destacó el llamado del Papa a superar la polarización y pensar en las próximas generaciones

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) también expresó su respaldo a los mensajes de León XIV. Representantes de la organización participaron del encuentro realizado en la Universidad Católica Argentina y posteriormente difundieron un comunicado en el que destacaron tres aspectos centrales del discurso pontificio: el diálogo sin polarización, el papel del sector privado en la generación de empleo formal y la responsabilidad de pensar en el futuro de las próximas generaciones.

"Buscar consensos y espacios de colaboración es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad", sostuvo la entidad. IDEA vinculó estas reflexiones con los debates de su 62° Coloquio, donde había planteado que el desarrollo empresarial debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

ACDE presente en el encuentro con el papa León XIV Durante su mensaje, el Papa citó a Enrique Shaw, fundador de ACDE:"Es necesario formar empresarios cristianos y contribuir a un mundo mejor. Tratar de santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión". https://t.co/sIRTkdgQRN — ACDE Argentina (@ACDEargentina) November 9, 2026

En ese marco, la organización remarcó que las decisiones económicas y políticas no pueden limitarse a resolver los problemas inmediatos. "Cada decisión que toman hoy los gobiernos, las instituciones y los empresarios debe evaluar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones", señaló.

El mensaje final del papa León XIV antes de despedirse de la Argentina

La visita de León XIV marcó un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina, al tratarse del primer viaje de un Papa al país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987. La gira incluyó actividades religiosas y encuentros con distintos sectores sociales, políticos y económicos, además de celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Este miércoles 11 de noviembre, el Pontífice encabezó su última misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una multitud estimada en más de dos millones de personas. Durante la homilía, León XIV pidió por la reconciliación de los argentinos y destacó la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, la solidaridad y la convivencia.

Antes de partir hacia Perú, se despidió con una frase dirigida a los fieles: "Hasta siempre, mi querida Argentina". Sus palabras encontraron una rápida repercusión en las principales organizaciones empresariales, que coincidieron en la necesidad de transformar el llamado a la unidad en compromisos concretos para impulsar el empleo, el desarrollo productivo y la reducción de la pobreza.