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Tras el mensaje de León XIV, los empresarios del G6 buscan impulsar un acuerdo: el comunicado

Las principales cámaras empresariales del país anunciaron que buscarán reunir a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil para alcanzar acuerdos que trasciendan los gobiernos. También destacaron el mensaje del Pontífice sobre el rol de la economía y el trabajo.

Tras la llegada de León XIV

Tras la llegada de León XIV, los empresarios buscan un acuerdo que trascienda los gobiernos: el comunicado

Las principales cámaras empresariales de la Argentina anunciaron que impulsarán una mesa de diálogo con los distintos sectores de la sociedad una vez finalizada la visita del papa León XIV al país. La iniciativa fue presentada por el Grupo de los Seis (G6), que propuso convocar a representantes de los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y las organizaciones civiles para alcanzar acuerdos de largo plazo.

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El planteo fue difundido a través de un comunicado titulado "Bienvenido, Santo Padre", en el que las entidades empresariales destacaron la importancia de recuperar la confianza, fortalecer el diálogo y construir consensos que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.

"El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno", señalaron. Además, remarcaron que cada sector deberá expresar qué espera de los demás y, principalmente, cuáles son los compromisos que está dispuesto a asumir.

La propuesta no tiene todavía una fecha definida ni una agenda de temas establecida. "Esperamos que la visita de Su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros", agregaron.

Qué sectores integran el G6 y quiénes participarían de la mesa de diálogo

El Grupo de los Seis está integrado por seis de las principales entidades empresariales del país: la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

En su comunicado, las organizaciones plantearon que la convocatoria debería incluir a empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales.

Bajo el apartado "Nadie puede solo", reconocieron que los distintos sectores tienen intereses diferentes y mantienen diferencias legítimas, aunque señalaron que todos comparten un destino común.

"La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar", expresaron. También destacaron la necesidad de reconocer al otro, escuchar distintas posiciones y aceptar que ningún sector tiene todas las respuestas.

Qué dijeron los empresarios sobre el mensaje económico del papa León XIV

Otro de los ejes del documento fue la coincidencia entre la visión empresarial y los planteos que León XIV realizó durante su primer discurso en la Argentina, en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei.

En esa oportunidad, el Pontífice hizo referencia al rol de la economía y sostuvo que debe estar al servicio de las personas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", afirmó.

En sintonía con ese planteo, el G6 sostuvo que la empresa no debe entenderse únicamente como una unidad productiva, sino también como una comunidad en la que participan empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias.

"No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa", afirmaron las entidades. Además, definieron cuál consideran que debe ser el aporte del sector privado: "Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal".

El comunicado también puso el foco en el valor del trabajo, al señalar que no representa solamente un ingreso económico, sino también una forma de alcanzar dignidad, aprendizaje e integración social.

El rol de los empresarios frente a la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos

Las cámaras empresariales también hicieron referencia a los desafíos que plantean la inteligencia artificial, las nuevas formas de producción y una economía cada vez más integrada a nivel global.

En ese sentido, destacaron que el desarrollo económico y tecnológico debe tener como objetivo mejorar la vida de las personas y no generar nuevas formas de exclusión.

"El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas", señalaron.

Por último, las entidades remarcaron su responsabilidad frente a los jóvenes y los sectores con menos oportunidades. En ese marco, plantearon la necesidad de promover una Argentina en la que la educación permita abrir nuevas puertas, el esfuerzo tenga recompensa y ninguna persona quede al margen.

En pocas palabras

  • Diálogo nacional: Empresarios proponen una mesa de diálogo con sectores clave para acuerdos a largo plazo.
  • Rol de la economía: Se alinea el mensaje papal sobre una economía al servicio de las personas y no al revés.
  • Desafíos futuros: Se aborda la inteligencia artificial y la tecnología para mejorar la vida, no excluir.
Resumen generado por Thinkindot AI
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