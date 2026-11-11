Adrián Ravier tras la visita del Papa: "No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado"

“El Gobierno valora el mensaje del papa León XIV. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno, comentaron que el mensaje del santo padre es universal e interpela a toda la sociedad y que no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”, expresó.

Al referirse a las declaraciones de León XIV, el vocero afirmó que la administración nacional recibió sus palabras con respeto y agradecimiento. (Foto: Reuters)

En la misma línea, agregó: “Recibimos su mensaje con respeto y gratitud por su visita”.

Ravier sostuvo además que el Gobierno comparte el compromiso de avanzar en una sociedad mejor y trabajar sobre los problemas estructurales que afectan al país desde hace décadas.

Los puntos de coincidencia entre la Iglesia y el Gobierno, según Ravier

Durante la conferencia, el funcionario enumeró distintos principios que, según planteó, forman parte tanto de la agenda del Gobierno como de las reflexiones expresadas por León XIV durante su estadía en la Argentina.

Entre ellos mencionó la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, entre otros conceptos.

En ese contexto, Ravier también planteó que no existe una incompatibilidad entre los principios de la doctrina social de la Iglesia y el funcionamiento de una economía de mercado. “Pensar que las ideas católicas solo son compatibles con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas", sostuvo.

Y agregó: "El papa León XIV habló en favor de la iniciativa privada, habló en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo, puso en valor el trabajo”, expresó.

La respuesta de Ravier sobre la economía al servicio de las personas

Una de las frases que León XIV reiteró durante su visita fue que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. El pontífice había expresado ese concepto durante un encuentro con empresarios, trabajadores y sindicalistas en la Universidad Católica Argentina (UCA), el lunes por la noche.

Consultado sobre esa reflexión, el vocero presidencial defendió las medidas económicas de la gestión libertaria y afirmó que el objetivo de la administración nacional coincide con el planteo del sumo pontífice. “Todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas”, sostuvo.

Más de seis millones de personas participaron de la visita

Además, el vocero destacó la convocatoria que generó la presencia de León XIV en la Argentina. Según indicó, más de seis millones de personas se movilizaron durante los cuatro días de actividades del pontífice.

Uno de los acontecimientos centrales tuvo lugar en Luján, donde 3,5 millones de personas participaron de la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, de acuerdo con los datos difundidos durante la visita.

El vocero destacó la convocatoria que generó la presencia de León XIV en la Argentina. (Foto: Reuters)

La última jornada también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde el Papa habló ante personas privadas de su libertad, antes de trasladarse al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por las islas Malvinas

Durante la misma conferencia de prensa, Ravier informó que la Argentina completó su exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

En esa instancia, el país reiteró su pedido de que se adopten medidas provisionales urgentes para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en el área marítima de las islas Malvinas mientras se desarrolla el arbitraje internacional.

Además, explicó que la presentación busca evitar un perjuicio irreparable ante el eventual inicio de las perforaciones correspondientes al proyecto Sea Lion. En ese sentido, sostuvo que la Argentina “solicitó la adopción urgente de medidas provisionales contra el Reino Unido con el objetivo de impedir que avance la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las islas Malvinas mientras se desarrolla el arbitraje internacional”.