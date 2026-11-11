Julieta Prandi lanzó una frase lapidaria sobre Emanuel Ortega a poco de firmar el divorcio: "El tiempo..."

A un mes de haber confirmado su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo seis años en pareja y se casó poco antes de la ruptura, Julieta Prandi habló de su presente y de los pasos legales para disolver el matrimonio.
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Julieta Prandi habló del divorcio de Emanuel Ortega y sorprendió con una contundente reflexión sobre el final de la relación.
A un mes de haber confirmado su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo seis años en pareja y se casó poco antes de la ruptura, Julieta Prandi habló de su presente y de los pasos legales para disolver el matrimonio.
Después de pasar unos días en Brasil y retomar su trabajo en la radio, la conductora contó que se apoyó en sus afectos para atravesar este momento. "Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está", expresó.
Aunque evitó profundizar en los motivos de la separación, compartió una dura reflexión sobre esta etapa: "El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar".
"¿A quién no le hace bien trabajar? La radio es algo que disfruto y amo", destacó Prandi el lugar que ocupa su actividad profesional en su vida cotidiana.
Consultada por el divorcio, explicó que los abogados se ocuparán de las gestiones correspondientes. "Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está", señaló.
En ese sentido, aclaró que no existen bienes por repartir con el músico: "No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más".
Por otra parte, precisó a quiénes había apuntado cuando cuestionó las opiniones sobre su relación. "Cuando dije que los de afuera son de palo, no me refería a conductores y panelistas, me refería a la gente que no tuvo nada que ver con la pareja y salió a opinar", explicó.
"No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado", dejó en claro que prefiere preservar los detalles de la ruptura y cerrar el tema públicamente.
Emanuel Ortega compartió una reflexión en sus redes sociales que llamó la atención en medio de su separación de Julieta Prandi. El cantante publicó un video interpretando una canción de Bob Dylan y explicó por qué se siente identificado con su letra.
"Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio", expresó el músico en el mensaje que acompañó la grabación.
Con esas palabras, Ortega destacó la conexión personal que encuentra en Don’t Think Twice, It’s All Right, el tema que eligió cantar junto a un amigo. Aunque no mencionó a Prandi ni hizo referencias explícitas a la ruptura, su reflexión llegó en plena exposición mediática por el final del matrimonio.
"Acá un fragmento de Don’t think twice it’s alright" de Bob Dylan, con mi amigo querido Fernando", agregó para presentar el video.
La publicación se conoció después de que la conductora anunciara la separación a menos de un mes de haberse casado por civil. En ese contexto, las palabras del artista sobre una letra que siente cercana despertaron especial interés entre sus seguidores.