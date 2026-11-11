El impulso turístico de la visita del papa León XIV: el impacto económico en todo el país

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 2,5 millones de personas asistieron a la misa celebrada en el Monumento a los Españoles, mientras que Luján recibió este miércoles 11 de noviembre a más de 3,5 millones de fieles frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El Papa León llega en papamóvil para celebrar misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: REUTERS)

El movimiento tuvo dos grandes impulsores: los viajes organizados para participar de las actividades papales y el turismo tradicional, que aprovechó los días de descanso para visitar la Costa Atlántica, las sierras y diferentes localidades del interior. De esta manera, el impacto económico de la visita de León XIV se extendió mucho más allá de los principales escenarios religiosos.

De acuerdo con el Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron a la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente 1,24 millones de visitantes. De ese total, 242.000 fueron turistas que permanecieron al menos una noche en la ciudad, distribuidos entre 165.000 visitantes nacionales y 77.000 internacionales. El resto, cerca de un millón de personas, correspondió a excursionistas que realizaron viajes durante el día.

El gasto turístico superó los US$88 millones, con beneficios directos para hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y otros servicios vinculados con la actividad.

Córdoba y Luján: ocupación hotelera elevada

En Córdoba, la celebración realizada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según las cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera promedio en la capital provincial alcanzó el 60%, aunque algunos establecimientos de alta categoría llegaron al 100% de su capacidad.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento de las búsquedas de alojamiento: las consultas en Airbnb para Córdoba y Alta Gracia aumentaron más del 400% interanual. En Luján, el fenómeno fue todavía más pronunciado. Antes de la misa del miércoles 11 de noviembre, la ocupación hotelera ya superaba el 90%.

Un hombre sostiene camisetas con imágenes del papa León XIV, durante la misa celebrada en el exterior de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: REUTERS)

Además, las búsquedas de alojamiento en Booking crecieron más del 1.800% interanual, mientras que en Airbnb el incremento superó el 500%. Estas cifras reflejan el interés generado por la presencia del Papa, aunque el aumento de búsquedas no necesariamente equivale a reservas concretadas.

La Costa Atlántica también se benefició

Más allá de las peregrinaciones, el fin de semana largo dejó resultados positivos para varios destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata registró una ocupación hotelera superior al 75%, impulsada por una agenda de acontecimientos culturales, deportivos y gastronómicos.

Entre las principales actividades estuvieron el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una amplia programación de espectáculos. Los recitales de Abel Pintos, Baglietto-Vitale, Sergio Dalma, Alex Ubago y Los Cafres, junto con el festival gastronómico MardelBurguer, contribuyeron a fortalecer la llegada de visitantes.

Predominaron las estadías de dos noches, aunque también se registraron permanencias de tres días y numerosas reservas de último momento.

Chascomús llegó al 98% y Tandil tuvo un récord gastronómico

El interior bonaerense también mostró indicadores positivos. Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, principalmente por la llegada de turistas provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atraídos por la laguna y las propuestas culturales.

En Tandil, el Festival Chacinar convocó a miles de visitantes y volvió a colocar a la ciudad en el centro de la escena gastronómica. Durante el encuentro se recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza que alcanzó los 512,90 metros.

El operativo para recibir a los fieles

El impacto de la visita del papa León XIV no se limitó a los hoteles y alojamientos turísticos. Los viajes de ida y vuelta durante el día también impulsaron el transporte, el consumo gastronómico y las ventas comerciales.

En Entre Ríos, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis duplicó su tránsito habitual: entre la medianoche y las 13 del sábado ingresaron 4.200 vehículos, frente a los aproximadamente 2.000 que suelen circular durante ese período.

En Chajarí, las termas registraron 2.340 ingresos. Para facilitar el traslado de los peregrinos hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno, mientras que otras siete líneas ferroviarias metropolitanas reforzaron sus frecuencias.

La Ciudad de Buenos Aires registró un ingreso superior a los US$88 millones. (Foto: archivo)

También se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y se organizaron micros para trasladar a unas 4.000 personas desde la Ciudad de Buenos Aires. La organización movilizó a casi 50.000 trabajadores entre personal de seguridad, equipos sanitarios y voluntarios, distribuidos principalmente entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El operativo sanitario bonaerense contó con 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

La magnitud de las celebraciones también quedó reflejada en la logística alimentaria. Según un relevamiento de Focus Market, durante ocho días se distribuyeron 100.000 raciones de comida, entre 65.000 almuerzos y 35.000 cenas.

En total, se utilizaron aproximadamente 40 toneladas de alimentos para atender las necesidades del operativo. Las agencias de viajes también encontraron una oportunidad comercial en la visita papal.

Desde Mendoza se ofrecieron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, mientras que los paquetes con alojamiento comenzaban en $140.000. En San Juan, las propuestas turísticas se ubicaron entre los $300.000 y los $400.000 por persona.

La visita de León XIV dejó un fenómeno que trascendió las celebraciones religiosas y alcanzó a distintos sectores de la economía. La combinación de peregrinaciones multitudinarias, escapadas turísticas, eventos culturales y viajes de corta duración generó una demanda extraordinaria de transporte, alojamiento, gastronomía y servicios.