Tras la compra de Elon Musk, ¿qué pasó con las acciones de Twitter?

Sin embargo, este martes, un día después de que la plataforma de redes sociales acordara venderse al jefe de Tesla Inc, Twitter cayó un 1,8%. De todas maneras, la ganancia para la compañía roza los 4 puntos.

cotización de twitter.jpg La red social del pajarito registró una notable mejora desde el anuncio de su compra este lunes.

El movimiento en el mercado, se dio en el marco de la compleja situación financiera que atraviesa la empresa. El exconsejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, analizó el acuerdo con una serie de publicaciones en los que agradecía tanto a Musk como al actual consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, por "sacar a la compañía de una situación imposible".

"Twitter como empresa siempre ha sido mi único problema y mi mayor pesar. Ha sido propiedad de Wall Street y del modelo publicitario. Recuperarla de Wall Street es el primer paso correcto", afirmó.

Jaque mate a Tesla

Elon Musk es director ejecutivo tanto del fabricante de coches eléctricos, Tesla Inc., como de la compañía aeroespacial SpaceX, y no está claro cuánto tiempo dedicará a Twitter ni a qué se dedicará.

Lo cierto es que la primera reacción del mercado no fue positiva, ya que las acciones de Tesla cayeron un 8%. Desde Reuters contaron que "no fue posible contactar con Tesla para que hiciera comentarios, pero una persona con información privilegiada en la empresa que pidió no ser identificada dijo que las preocupaciones de los inversores eran "exageradas" y que Musk seguía muy comprometido en el fabricante de automóviles".

inversiones - mercados.jpg La incertidumbre reina en el mercado, tras la compra de Twitter.

El mercado

Según expertos, se trata de un momento crucial para la empresa de 16 años, que surgió como una de las plazas públicas más influyentes del mundo y que ahora se enfrenta a una serie de desafíos.

En lo que respecta al valor de las acciones mundiales, en líneas generales, se pudo observar que cedieron las ganancias anteriores a este martes y Wall Street cayó, mientras los inversores esperaban los resultados de las grandes empresas tecnológicas y persistía la preocupación por el crecimiento mundial.