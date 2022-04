Elon Musk ofrece para comprar Twitter lo que el FMI le prestó a la Argentina

Estuvo mucho tiempo anunciando que planeaba una red que compita abiertamente con ella. El motivo: los protocolos de "buen conducta" que para Musk no son otra cosa que aplicar la censura donde debe imperar la más amplia libertad de opinión.

Pero el 14 de marzo pasado compró el 9,2% de las acciones y se transformó en el mayor accionista de la empresa. El paso siguiente fue anunciar que se iba a incorporar a la junta directiva para aplicar desde adentro sus ideas para defender la libertad de expresión.

Pero esta semana volvió a sorprender al mundo y ...dos veces. La primera, cuando anunció que finalmente no se sumaría a la junta directiva. Algo que tranquilizó al CEO de Twitter, Parag Agrawal, dejado como heredero por Jack Dorsey, el fundador de la empresa.

Pero este jueves lanzó una bomba... multimillonaria en dólares.

El préstamo del FMI a la Argentina, para comprar Twitter

Es la comparación más directa que podemos hacer, seguramente la más simple también, para comprender rápidamente el valor de la inversión propuesta por Elon Musk.

Una sola persona - la más rica del mundo - es capaz de desembolsar US$43.200 millones para comprar una empresa, la misma cantidad que de manera excepcional el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó a la Argentina. El préstamo más grande en la historia de ese organismo internacional. Que además, requiere como paso fundamental el visto bueno de los Estados Unidos.

Elon Musk no tiene que hacer tanto trámite. Simplemente, "abre su billetera y paga", para decirlo en términos ordinarios.

Lo esencial no cambia

El breve tuit en el que pone "hice un oferta", hace algo más. Pega la propuesta oficial de compra de Twitter y en ese escrito se destacan dos cosas.

Primero ratifica su obsesión para transformar a esa red social: "Invertí en Twitter porque creo en su potencial de la plataforma por la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo para el funcionamiento de la democracia". No hace falta agregar nada mas.

oferta por twitter.jpg Fragmento de la oferta de compra que presentó Elon Musk por Twitter (Foto: Cuenta de Twitter de Elon Musk)

Pero en el aspecto del negocio, también es contundente. "Ofrezco comprar el 100% de Twitter con un valor de US$54 por acción". Musk aclara que ese valor es un 54% más de lo que cotizaban las acciones cuando empezó a invertir en esa empresa y un 38% superior al día en que se anunció que poseía el 9,2% de la empresa (de nuevo, el 14 de marzo pasado). Hizo muy bien las cuentas.

El total de la oferta de compra, llega a la fabulosa suma de US$ 43.200 millones. Para un solo comprador. Un particular, no una empresa.

capsula de veneno.jpg ¿Usarán los accionistas la "cápsula de veneno" para bloquear el ingreso de Elon Musk a Twitter? (Foto: Archivo)

"La cápsula de veneno", la resistencia de Twitter

El directorio de Twitter analiza que medidas tomar para proteger lo que se denomina "ofertas de adquisición hostiles", categoría en la que entra la realizada por Elon Musk. Y los accionistas parecen estar dispuestos a utilizar la más arriesgada: La "cápsula de veneno".

Así se llama a un a arriesgada, pero muchas veces exitosa fórmula: conocida también como plan de derechos de los accionistas, consiste en tomar rápidamente una serie de determinaciones que de pronto transformen a un a compañía en nada apetecible para un comprador en ciernes. Se busca así desalentarlo, hacer que cambie de opinión y no compre finalmente a la compañía.

El caso típico de la "cápsula de veneno": los actuales accionistas tienen el derecho a comprar "acciones adicionales con descuento" y así disminuyen el impacto del nuevo paquete accionario (en este caso, Elon Musk). El adquirente en danza, no tiene esta alternativa, por lo que sus acciones tienen un costo mayor - a la hora de comprar - y luego su participación en el paquete accionario disminuye en relación a lo planeado.

Pero aquí, el hombre más rico del mundo quiere comprar el 100% de la compañía a un valor muy superior por el precio actual de cada acción.

La otra alternativa, es que los accionistas digan que es "poca plata" y la rechacen.

puedo pagar en efectivo.jpg "Puedo pagar en efectivo", dijo Elon musk en una entrevista por la oferta a Twitter (Foto: Gentileza Bloomberg)

"Puedo pagarlo en efectivo"

Elon Musk sabe muy bien que está lidiando con gente que no lo quiere para nada. En una "charla TED" en vivo reconoció que pese a su intento sabía que tal vez "la compra no pudiera realizarse".

Pero usó la entrevista para repetir sus ideas fundamentales:

La libertad de expresión es importante para la democracia

Es fundamental para Estados Unidos como un país libre

Es importante para la libertad en el mundo

Twitter tiene que tener la confianza de sus usuarios por la libertad de sus mensajes

Es por todo eso que quiere comprar a la compañía.

acciones de twitter.jpg Mientras Elon Musk hablaba sobre su oferta de compra, la televisión mostraba en vivo la cotización al instante de las acciones de Twitter ( Foto: gentileza Bloomberg)

Mientras Elon Musk hablaba sobre su oferta de compra, la televisión mostraba en vivo la cotización al instante de las acciones de Twitter.

Incluso bromeó con el presentador cuando le preguntó sobre el monto y la manera de pagarlo. Elon Musk le respondió que no le interesa en este tema el dinero, su objetivo es otro, asegurar la libertad de opinión.

Pero arrancó risas de público cuando dijo: "Puedo pagarlo en efectivo si hace falta". Y hablaba en serio.