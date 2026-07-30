El detrás de escena del decreto de Milei para expulsar extranjeros por los "mensajes de odio"

En el oficialismo remarcan que el presidente se hizo eco del impulso que el diputado bonaerense Agustín Romo le dio a un proyecto de ley que propone el arancelamiento para extranjeros en las universidades y en el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Según explican, a partir de esa iniciativa Javier Milei recurrió a su equipo de asesores para avanzar con el decreto, cuya redacción final estuvo a cargo de Ibarzábal, responsable de la elaboración de decretos y proyectos normativos del Gobierno.

Sobre los mecanismos legales y la aplicación de la medida, fuentes del entorno presidencial señalaron a A24.com que "la Dirección Nacional de Migraciones ya está trabajando en los procesos de control y ejecución de la medida".

Aunque evitaron anticipar los alcances concretos y en qué situaciones actuarán, desde la Casa Rosada dijeron que "se verán en la práctica, sin adelantos".

La posición del Gobierno con Rosalía

En esa línea, desde la Casa Rosada se refirieron al caso de la cantante española Rosalía y aclararon a que "no es igual", ya que "su caso fue un like, no una manifestación de odio contra nuestra nacionalidad o nuestros símbolos".

Y agregaron que, "más allá de que pidió perdón" por haber reposteado un mensaje de odio contra los argentinos, "obviamente" la están monitoreando tras su llegada a la Argentina este mismo jueves para encabezar una serie de recitales públicos en un conocido estadio de la Ciudad de Buenos Aires.

El propio Milei salió a celebrar en redes sociales la medida al repostear en su cuenta oficial de X el comunicado que anunció el decreto. "Se le terminó la joda a todo aquel que no respete a la gran nación argentina", advirtió el presidente al compartir esa publicación del usuario "@CaligulaMMIV" durante la mañana de este jueves en la misma red social.

Se le terminó la joda a todo aquel que no respete a la gran nación argentina. https://t.co/tXuuv4mU2n — Caesar. (@CaligulaMMIV) July 30, 2026

Los detalles del decreto

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 681/2026 que habilita al Estado argentino a rechazar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comunicada por la Oficina del Presidente.

Según informó el Gobierno nacional, la disposición surge en el marco de recientes episodios que fueron interpretados como agravios hacia la República Argentina y sus habitantes. El Ejecutivo sostuvo que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus emblemas constituye un principio central de la política oficial.

La nueva norma incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a los extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio de forma oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones vinculadas a su nacionalidad.

También alcanza a quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o inciten a otras personas a realizarlos.

De acuerdo con el texto oficial, estas conductas podrán derivar tanto en la denegación de ingreso al territorio argentino como en la cancelación de una residencia ya otorgada.

La política migratoria de Milei

El decreto se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei, que este año modificó la Ley de Migraciones y endureció los requisitos legales para obtener la ciudadanía argentina. La reforma también cambió la estructura de control de la Dirección Nacional de Migraciones, que dejó de depender del Ministerio del Interior para pasar a la órbita del Ministerio de Seguridad.

Según informó el Ministerio de Seguridad, en los primeros meses del año fueron expulsados unos 5.000 extranjeros detectados in fraganti mientras cometían delitos o se les denegó el ingreso al país por contar con antecedentes penales.

Precisamente ayer, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió un mensaje, como suele hacerlo en estos casos, sobre la expulsión de un ciudadano brasileño acusado de ser un "estafador" y con pedido de captura internacional, que había sido detenido por la Policía Federal en la localidad bonaerense de Ituzaingó. "Seguimos echando delincuentes, afuera!. Ley y orden", señaló la ministra en X.