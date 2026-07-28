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El BCRA frenó sus compras tras 135 ruedas y el dólar mayorista cerró cerca de los $1.500

La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial de cambios por primera vez desde el inicio del programa de acumulación de reservas de 2026. El dólar mayorista terminó en $1.498, mientras que el blue alcanzó un nuevo máximo nominal y el contado con liquidación superó los $1.600 durante la jornada.

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La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial de cambios por primera vez desde el inicio del programa de acumulación de reservas de 2026. (Foto: archivo).

La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial de cambios por primera vez desde el inicio del programa de acumulación de reservas de 2026. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó este martes de comprar divisas en el mercado oficial y puso fin a una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo, en una rueda en la que el dólar mayorista se mantuvo por debajo de los $1.500 y los tipos de cambio paralelos registraron nuevas subas.

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La autoridad monetaria sumó otros US$34 millones en el mercado cambiario, (Foto: archivo)

La autoridad monetaria cerró la jornada sin intervención cambiaria, por lo que el acumulado comprador de julio quedó en U$S 1.963 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas durante 2026 alcanzaron los U$S 13.128 millones.

Desde el Gobierno explicaron que la ausencia del BCRA en el mercado estuvo vinculada a una rueda en la que se registraron fuertes compras del sector energético. Además, destacaron que el promedio diario de adquisiciones en julio se mantiene en U$S 116 millones, por encima de los U$S 97 millones registrados en lo que va del año.

El dólar mayorista quedó cerca de los $1.500

En el segmento mayorista, el dólar cerró en $1.498 para la venta, con un volumen operado en el mercado de contado superior a los U$S 528,8 millones.

El tipo de cambio mayorista se ubicó a 22,9% del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.841,16. En el mercado de futuros, los contratos registraron subas de hasta 0,2% para los vencimientos de 2026. Los operadores estiman que el dólar mayorista podría ubicarse en torno a los $1.499 hacia fines de julio y cerca de los $1.641 en diciembre.

En total, las operaciones de futuros alcanzaron los U$S 1.705 millones.

Los dólares financieros y el blue marcaron nuevas referencias

En el mercado minorista, el dólar oficial se mantuvo en $1.520 para la venta en el Banco Nación. Según el relevamiento del Banco Central entre entidades financieras, el promedio del tipo de cambio vendedor fue de $1.520,82.

El dólar blue, en tanto, alcanzó un nuevo máximo nominal al ubicarse en $1.570 para la venta.

Entre los financieros, el dólar MEP avanzó 0,5% y cerró en $1.533,50. El contado con liquidación terminó en $1.597,54, con un avance de 0,5%. La brecha frente al dólar mayorista quedó en 6,6%.

El dólar blue, en tanto, alcanzó un nuevo máximo nominal al ubicarse en $1.570 para la venta. (Foto: archivo)

El dólar blue, en tanto, alcanzó un nuevo máximo nominal al ubicarse en $1.570 para la venta. (Foto: archivo)

Las reservas bajaron y quedaron debajo de los U$S 49.000 millones

Las reservas internacionales brutas del BCRA registraron una baja de U$S 234 millones y finalizaron en U$S 48.931 millones, por debajo del nivel de U$S 49.000 millones que habían alcanzado en las últimas ruedas.

La caída estuvo explicada principalmente por un efecto de valuación sobre los activos. El oro retrocedió 1,30% y generó una reducción estimada de unos U$S 115 millones en el valor contable de las tenencias del organismo.

En cambio, algunas monedas que integran la canasta de reservas registraron movimientos positivos frente al dólar. El euro avanzó 0,13%, el yuan subió 0,08% y el yen ganó 0,07%, mientras que la libra cayó 0,08%.

En pocas palabras

  • BCRA sin compras: La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial, finalizando una racha de 135 ruedas.
  • Dólar en alza: El dólar mayorista cerró cerca de $1.500, mientras que el blue y el contado con liquidación superaron los $1.570 y $1.600 respectivamente.
  • Reservas en baja: Las reservas internacionales brutas cayeron US$ 234 millones, ubicándose por debajo de los US$ 49.000 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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