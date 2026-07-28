El BCRA frenó sus compras tras 135 ruedas y el dólar mayorista cerró cerca de los $1.500

El tipo de cambio mayorista se ubicó a 22,9% del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.841,16. En el mercado de futuros, los contratos registraron subas de hasta 0,2% para los vencimientos de 2026. Los operadores estiman que el dólar mayorista podría ubicarse en torno a los $1.499 hacia fines de julio y cerca de los $1.641 en diciembre.

En total, las operaciones de futuros alcanzaron los U$S 1.705 millones.

Los dólares financieros y el blue marcaron nuevas referencias

En el mercado minorista, el dólar oficial se mantuvo en $1.520 para la venta en el Banco Nación. Según el relevamiento del Banco Central entre entidades financieras, el promedio del tipo de cambio vendedor fue de $1.520,82.

El dólar blue, en tanto, alcanzó un nuevo máximo nominal al ubicarse en $1.570 para la venta.

Entre los financieros, el dólar MEP avanzó 0,5% y cerró en $1.533,50. El contado con liquidación terminó en $1.597,54, con un avance de 0,5%. La brecha frente al dólar mayorista quedó en 6,6%.

El dólar blue, en tanto, alcanzó un nuevo máximo nominal al ubicarse en $1.570 para la venta. (Foto: archivo)

Las reservas bajaron y quedaron debajo de los U$S 49.000 millones

Las reservas internacionales brutas del BCRA registraron una baja de U$S 234 millones y finalizaron en U$S 48.931 millones, por debajo del nivel de U$S 49.000 millones que habían alcanzado en las últimas ruedas.

La caída estuvo explicada principalmente por un efecto de valuación sobre los activos. El oro retrocedió 1,30% y generó una reducción estimada de unos U$S 115 millones en el valor contable de las tenencias del organismo.

En cambio, algunas monedas que integran la canasta de reservas registraron movimientos positivos frente al dólar. El euro avanzó 0,13%, el yuan subió 0,08% y el yen ganó 0,07%, mientras que la libra cayó 0,08%.