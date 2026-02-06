En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Sandra Pettovello
PREVISIONALES

Importante confirmación de Milei y Pettovello: ANSES pagará un bono de $ 100.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un esquema de asistencia económica destinado a acompañar a las familias argentinas en momentos clave de su vida.

Importante confirmación de Milei y Pettovello: ANSES pagará un bono de $ 100.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un esquema de asistencia económica destinado a acompañar a las familias argentinas en momentos clave de su vida. Dentro de ese universo de prestaciones, existe un beneficio que suele generar alto interés entre quienes acaban de dar el “sí”: la Asignación de Pago Único (APU) por matrimonio, un monto que actualmente asciende a $109.897 y que puede incluso duplicarse si ambos integrantes de la pareja cumplen los requisitos.

Leé también ANSES: AUH y Tarjeta Alimentar llevan los cobros a más de $180.000 por hijo
ANSES: AUH y Tarjeta Alimentar llevan los cobros a más de $180.000 por hijo

En un contexto económico desafiante, donde cada ingreso extra puede representar un alivio para el hogar, esta prestación se convierte en una herramienta concreta para acompañar a las parejas que inician una nueva etapa. Sin embargo, no todos pueden acceder al beneficio, y existen topes de ingresos y condiciones específicas que deben cumplirse para recibirlo.

A continuación, todos los detalles sobre quiénes pueden solicitar la asignación, cuáles son los límites de ingresos vigentes y cómo hacer el trámite paso a paso desde Mi ANSES.

¿Qué es la Asignación de Pago Único por matrimonio?

La asignación por matrimonio forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU), un conjunto de beneficios que ANSES otorga por única vez ante determinadas situaciones familiares.

A diferencia de otras asignaciones que se perciben mensualmente, este beneficio consiste en una suma fija que se paga una sola vez y que busca acompañar eventos específicos como el matrimonio, el nacimiento o la adopción de un hijo.

En el caso del matrimonio, el monto vigente es de $109.897, una cifra que puede resultar significativa para afrontar gastos propios de la celebración, trámites o el inicio de la vida en común.

Pero el dato que más interés despierta es que ambos cónyuges pueden solicitar el beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. De esta manera, el hogar podría recibir más de $219.000 en total, duplicando el monto inicial.

Quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES

No todas las personas que contraen matrimonio pueden solicitar esta asignación. El beneficio está diseñado para determinados sectores que forman parte del sistema de seguridad social formal.

Podrán acceder a la Asignación de Pago Único por matrimonio quienes pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado.

  • Trabajadores que se encuentren cobrando a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Personas que perciben la prestación por desempleo.

  • Trabajadores de temporada.

  • Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Es decir, se trata de una prestación vinculada principalmente al empleo formal y a determinadas prestaciones contributivas. Quedan excluidos quienes no se encuentren dentro de estas categorías habilitadas.

Cuáles son los límites de ingresos para cobrar la asignación

Uno de los puntos clave a tener en cuenta son los topes de ingresos familiares, ya que el acceso al beneficio depende directamente de estos valores.

Actualmente, el límite de ingresos brutos del grupo familiar para acceder a las Asignaciones de Pago Único es de $5.022.048. Esto significa que la suma de los ingresos de ambos integrantes no puede superar ese monto.

Además, existe un tope individual: ninguno de los cónyuges puede tener un ingreso bruto superior a $2.511.024.

Si se supera alguno de estos límites, el sistema automáticamente impide el acceso al beneficio.

Este esquema busca focalizar la ayuda en los sectores de ingresos medios y bajos dentro del universo del trabajo registrado.

Cómo duplicar el monto y superar los $219.000

Uno de los aspectos más relevantes del beneficio es que cada integrante de la pareja puede solicitar la asignación de manera individual, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y de ingresos.

En términos prácticos, esto significa que:

  • Si uno solo de los cónyuges cumple las condiciones, el hogar recibirá $109.897.

  • Si ambos cumplen los requisitos, podrán cobrar $109.897 cada uno, lo que eleva el total a más de $219.000.

Para muchas parejas jóvenes, especialmente aquellas que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral formal, esta suma puede representar un respaldo importante.

Cómo hacer el trámite desde Mi ANSES

Una de las ventajas del sistema actual es que el trámite puede realizarse de manera totalmente virtual, sin necesidad de asistir a una oficina, lo que simplifica tiempos y evita traslados.

El paso a paso para gestionar la asignación es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en el sistema.

  • Dirigirse a la sección de Atención Virtual.

  • Seleccionar la opción correspondiente a Asignaciones de Pago Único.

  • Adjuntar la documentación requerida, como el acta de matrimonio.

Es fundamental que la información personal y familiar esté correctamente registrada, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro.

Qué documentación se necesita presentar

Para completar el trámite correctamente, se debe presentar:

  • Acta de matrimonio actualizada.

  • En caso de corresponder, documentación adicional que acredite vínculos familiares.

  • Datos personales y laborales actualizados en el sistema.

La carga de documentos se realiza directamente desde la plataforma digital, en formato escaneado o fotografía legible.

Atención presencial: cómo sacar turno en ANSES

Si bien el trámite online es el método más ágil, también existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial.

Para ello, se puede:

  • Solicitar un turno desde el sitio web oficial de ANSES.

  • Comunicarse telefónicamente al 130, la línea gratuita de atención del organismo.

En la oficina, el personal verificará la documentación y guiará el proceso de solicitud.

Un alivio económico en el inicio de una nueva etapa

El matrimonio implica no solo un compromiso afectivo, sino también una reorganización económica. Mudanzas, celebraciones, trámites y nuevos gastos forman parte de este proceso.

En ese marco, la Asignación de Pago Único por matrimonio se presenta como un respaldo concreto del Estado para quienes se encuentran dentro del sistema formal.

Aunque el monto no cubre la totalidad de los gastos que puede implicar una boda, sí representa un ingreso adicional significativo, especialmente si ambos cónyuges pueden acceder al beneficio.

Claves a tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Antes de comenzar la gestión, es recomendable:

  • Verificar los topes de ingresos actualizados.

  • Confirmar que el vínculo matrimonial esté correctamente registrado en ANSES.

  • Corroborar que los datos laborales estén actualizados.

  • Tener a mano la documentación escaneada en formato claro y legible.

Estos pasos pueden evitar demoras y rechazos en la solicitud.

ANSES y las asignaciones de pago único: qué otras situaciones cubren

Además del matrimonio, las Asignaciones de Pago Único también contemplan otras situaciones familiares, como el nacimiento y la adopción de un hijo.

En todos los casos, se trata de montos que se pagan por única vez y que requieren cumplir condiciones específicas.

Estas herramientas forman parte del esquema de seguridad social que busca acompañar momentos clave en la vida de las familias argentinas.

Un beneficio que muchas parejas desconocen

A pesar de estar vigente, la asignación por matrimonio no siempre es ampliamente conocida. Muchas parejas formalizan su unión sin saber que pueden solicitar este respaldo económico.

Por eso, la difusión de este tipo de beneficios resulta clave, especialmente en un escenario donde el acceso a la información puede marcar la diferencia entre cobrar o perder un derecho.

La posibilidad de recibir hasta más de $219.000 en total si ambos cumplen los requisitos convierte a esta prestación en un recurso relevante para quienes se casaron recientemente o están por hacerlo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Sandra Pettovello Javier Milei
Notas relacionadas
ANSES: AUH y Tarjeta Alimentar llevan los cobros a más de $180.000 por hijo
Milei y Pettovello confirmaron el cambio que da alivio a jubilados
AUH de ANSES: el pago de febrero que puede superar los $100.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar