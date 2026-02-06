El repudiable posteo de Donald Trump: mostró a Barack y Michelle Obama como monos
Deesde su red social, volvió con un tema sobre el que nunca pudo presentar pruebas: el presunto fraude con el voto electoral en 2020. En su mensaje, publicó una animación agraviante contra el expresidente estadounidense y su esposa.
Trump racista y discriminador en un duro mensaje contra Obama por las redes sociales. (foto: A24.com)
Donald Trump lo hizo de nuevo, aunque esta vez, parece haber pasado cualquier límite de la ética y la legalidad. Retomó su vieja cantinela de haber sufrido un robo en las elecciones del 2020 con la manipulación de las máquinas de votación electrónica. Sobre la denuncia, nunca presentó una sola prueba en concreto y la justicia electoral de cada estado que cuestiono, desestimó cualquier posible fraude.
Ahora, pasó a otro terreno, mucho más grave. Terminó su mensaje con una imagen muy breve y animada, tan ofensiva como racista. Allí aparecen Barack y Michelle Obama como monos. La imagen, criticada de inmediato, la generó por medio de las posibilidades que abre la inteligencia artificial.
Embed
Trump: el fraude electoral y los "monos"
Una vez más, el presidente estadounidense carga contra las elecciones de 2020. Aparece una persona que "demuestra" cómo las máquinas electorales de la empresa Dominion Voting Systems tenían un chip que se activaba para detener el ingreso de votos por el candidato republicano de manera periódica. Así, según el ocupante actual de la Casa Blanca, Joe Biden le pudo ganar las elecciones de ese año.
Pero ese tema pasó rápidamente a un quinto plano. Lo que hizo viral al posteo presidencial no fue esa afirmación, sino las últimas y brevísimas imágenes de su mensaje: Aparecen Michelle y Barack Obama con cuerpos de dos simios.
Dos segundos de racismo explícito
Apenas dos segundos necesitó Trump para producir una imagen que le valdrá, seguramente, un grave planteo judicial. Dos monos, con los rostros de los Obama, aparecen como si bailaran la canción "The lion sleeps tonight".
Ahora, esa misma melodía, sirve de fondo musical para el agravio a los Obama, que aparecen como simios rodeados de palmeras. No es la primera vez que Trump ataca alevosamente al expresidente y su esposa. Cuando hizo su primera campaña presidencial, que le ganó a Hillary Clinton, fue mas que explícito: dijo que era ilegal que ocupara ese cargo ya que había nacido en Kenia. La Constitucion norteamericana establece que solo personas nacidas en su territorio puedan ser candidatos a presidente. También puso en duda su partida de nacimiento. Al igual que con los votos, aseguró que era un documento fraudulento, adulterado.
Los Simpson ya lo anticiparon, como siempre
Como en muchísimos temas de la vida cotidiana, la exitosa serie de personajes animados creados por Matt Groenning satirizó hechos que ocurrieron poco más tarde. Incluso, se burló de la posibilidad de que el magnate republicano llegara a la Casa Blanca. Fue en el año 2000, en un capítulo en el que una Lisa Simpson adulta, dedicada a la política, es electa presidenta y su misión principal es acomodar el desbarajuste nacional dejado por... el mismísimo Donald Trump.
Embed
En 2008, dos días antes de la elección que llevó al poder a Barack Obama, Homero tiene un inconveniente en su casilla de votación. Quiere votar por el candidato demócrata, pero cada vez que pulsa para registrar su decisión, la máquina electrónica computa un voto para el republicano Mc Cain.
Torpe y fiel a su estilo, Homero insiste una y otra vez. En cada intento, la máquina solo carga más votos a favor del republicano, quien dos días más tarde, fue derrotado por Obama.
Esta vez, puede ser más duro que los 1.300 millones de dólares que tuvo que pagar por una "fake news", esas por las que creó una oficina en la Casa Blanca. Se trata de la inaceptable realidad de tener a un presidente racista.