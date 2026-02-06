El repudiable posteo de Donald Trump: mostró a Barack y Michelle Obama como monos

agravio a los obama Michelle y Barack Obama como monos, en la desafortunada y grave visión del presidente Trump. (Foto: cuenta de Truth de Trump)

Dos segundos de racismo explícito

Apenas dos segundos necesitó Trump para producir una imagen que le valdrá, seguramente, un grave planteo judicial. Dos monos, con los rostros de los Obama, aparecen como si bailaran la canción "The lion sleeps tonight".

trump en los simpson Donald Trump presidente. Previsto 20 años antes por los Simpson. (Foto: Gentileza BBC)

Ahora, esa misma melodía, sirve de fondo musical para el agravio a los Obama, que aparecen como simios rodeados de palmeras. No es la primera vez que Trump ataca alevosamente al expresidente y su esposa. Cuando hizo su primera campaña presidencial, que le ganó a Hillary Clinton, fue mas que explícito: dijo que era ilegal que ocupara ese cargo ya que había nacido en Kenia. La Constitucion norteamericana establece que solo personas nacidas en su territorio puedan ser candidatos a presidente. También puso en duda su partida de nacimiento. Al igual que con los votos, aseguró que era un documento fraudulento, adulterado.

Los Simpson ya lo anticiparon, como siempre

Como en muchísimos temas de la vida cotidiana, la exitosa serie de personajes animados creados por Matt Groenning satirizó hechos que ocurrieron poco más tarde. Incluso, se burló de la posibilidad de que el magnate republicano llegara a la Casa Blanca. Fue en el año 2000, en un capítulo en el que una Lisa Simpson adulta, dedicada a la política, es electa presidenta y su misión principal es acomodar el desbarajuste nacional dejado por... el mismísimo Donald Trump.

En 2008, dos días antes de la elección que llevó al poder a Barack Obama, Homero tiene un inconveniente en su casilla de votación. Quiere votar por el candidato demócrata, pero cada vez que pulsa para registrar su decisión, la máquina electrónica computa un voto para el republicano Mc Cain.

Torpe y fiel a su estilo, Homero insiste una y otra vez. En cada intento, la máquina solo carga más votos a favor del republicano, quien dos días más tarde, fue derrotado por Obama.

Esta vez, puede ser más duro que los 1.300 millones de dólares que tuvo que pagar por una "fake news", esas por las que creó una oficina en la Casa Blanca. Se trata de la inaceptable realidad de tener a un presidente racista.