Una cámara empresaria clave aseguró que la Argentina tiene "serias posibilidades" de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

“La Argentina es clave en minerales críticos y energía. Un dato nuevo es que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur duró 11 meses todo el proceso. Esto pone sobre la mesa cuan pronto la Argentina podría tener un FTA”, agregaron.

Un reporte de esa entidad indicó que la prioridad de Estados Unidos está enfocada en subir los aranceles a los diez países con los que mantiene una balanza bilateral negativa más grande.

Esos países son China (US$ 295.4 miles de millones), Unión Europea (US$ 235.6), México (US$ 171.8), Vietnam (US$ 123.5), Irlanda (US$ 86.7), Alemania (US$ 84.8), Taiwán (US$ 73.9), Japón (US$ 68.5), Corea del Sur (US$ 66.0) y Canadá (US$ 63.3).

Por ahora, la suba de aranceles al 25% para las importaciones de aluminio, que afecta al gigante argentino Aluar, quedó suspendida al menos hasta el 12 de marzo, según la AmCham.

El informe sostiene que la política arancelaria de Trump se basa en proteger su seguridad nacional, basados en la reciprocidad en los aranceles y focalizados en el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con otros países.