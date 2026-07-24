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Moody's mejoró la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años

La agencia elevó la calificación de la deuda porteña de B2 a B1 y posicionó a la Ciudad como la jurisdicción subnacional mejor calificada del país.

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La agencia elevó la nota de la deuda porteña de B2 a B1 y destacó la solidez de las cuentas públicas. (Foto: A24)

La agencia elevó la nota de la deuda porteña de B2 a B1 y destacó la solidez de las cuentas públicas. (Foto: A24)

La agencia calificadora de riesgo Moody’s mejoró la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires al elevar la nota de su deuda de B2 a B1, una categoría que no alcanzaba desde hacía 14 años. Con esta actualización, el distrito pasó a ocupar el primer lugar entre las jurisdicciones subnacionales del país y quedó dos escalones por encima de la calificación asignada a la Argentina.

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En su informe, Moody’s atribuyó la mejora al perfil crediticio de la Ciudad, al considerar que presenta indicadores operativos y financieros más sólidos que los de otros gobiernos regionales. Además, resaltó la baja dependencia de las transferencias del Estado nacional como uno de los factores que fortalecen su posición fiscal.

La Ciudad de Buenos Aires quedó como la jurisdicción subnacional mejor calificada del país, dos escalones por encima de la Nación. (Foto: archivo)

La Ciudad de Buenos Aires quedó como la jurisdicción subnacional mejor calificada del país, dos escalones por encima de la Nación. (Foto: archivo)

De acuerdo a un comunicado difundido por el Gobierno porteño, la agencia calificadora de riesgo destacó que la Ciudad de Buenos Aires es “el gobierno local y regional argentino más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera".

Además, "prevé que mantendrá métricas financieras coherentes con su perfil crediticio actual a mediano plazo, respaldada por una sólida posición de liquidez, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudentemente continuada”.

En junio, Moody’s Local ya había mejorado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, al elevarlas de AA+.ar a AAA.ar. Con esa decisión, el distrito alcanzó la máxima categoría de calidad crediticia entre los emisores del mercado local.

La reacción del Gobierno porteño

Tras conocerse la decisión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la mejora en sus redes sociales. "Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina", expresó.

El mandatario agregó que "No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá".

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Arengo, compartió la noticia en su cuenta de la red social X y sostuvo que “esta nueva mejora pasando de B2 a B1 es el resultado del orden de las cuentas públicas y la disciplina fiscal fijadas por @jorgemacri”.

En ese marco, el funcionario aseguró que la mejora de la calificación “se enmarca en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, propiciando las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”.

La mejora se dio tras el cambio en la calificación de la deuda argentina

La decisión de Moody's sobre la Ciudad de Buenos Aires se conoció pocos días después de que la calificadora mejorara la nota de la deuda soberana de la Argentina. La agencia elevó la calificación de las obligaciones en moneda local y extranjera de Caa1 a B3 y, además, modificó la perspectiva del país de estable a positiva.

Según explicó en su informe, la revisión respondió a una menor probabilidad de incumplimiento de la deuda, al proceso de estabilización de la economía y a un fortalecimiento de los indicadores crediticios de la Argentina.

La decisión de Moody's sobre la Ciudad de Buenos Aires se conoció pocos días después de que la calificadora mejorara la nota de la deuda soberana de la Argentina. (Foto: archivo)

La decisión de Moody's sobre la Ciudad de Buenos Aires se conoció pocos días después de que la calificadora mejorara la nota de la deuda soberana de la Argentina. (Foto: archivo)

Moody's también señaló que el equilibrio de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y el avance de las reformas económicas contribuyeron a mejorar la confianza en la política económica y a reducir la volatilidad macroeconómica.

En la misma evaluación, la calificadora elevó la nota de la deuda en moneda local de B1 a Ba3 y la correspondiente a la deuda en moneda extranjera de B2 a B1. De acuerdo con el informe, la diferencia entre ambas calificaciones responde a una mayor previsibilidad en la conducción económica y a una menor intervención del Estado en la actividad, aunque advirtió que todavía persisten riesgos de origen político y externo que continúan corrigiéndose de manera gradual.

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