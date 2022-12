Uno por uno, los 8 aumentos que se vienen para enero 2023 y presionan sobre la inflación

En el caso del gas, estos mismos usuarios de nivel de ingreso alto tendrán un impacto del 40% en sus tarifas.

Continúa, además, la segmentación para el agua que provee la empresa AySA. Los usuarios residenciales de mayores ingresos ya pagan la tarifa completa, pero el resto de los usuarios percibirán la quita de forma gradual hasta marzo, cuando comenzarán a pagar la boleta en su totalidad.

Diseño sin título (29).jpg Luz, gas y agua: ¿cuánto aumentarán las tarifas en enero por la quita de subsidios? (Foto: propia)

Nivel medio : conformado por las comunas 12, 15, 11, 5, 3, 1 y 7, que son los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Almagro, Balvanera, San Nicolás , entre otros, representa el 27% de los hogares. Pierden el subsidio en dos etapas, por lo cual en noviembre ya se les redujo al 40% y en enero llega el otro 20% para llegar a marzo sin él .

Transporte público

Las nuevas tarifas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y de trenes de corta y de larga distancia, entran en vigencia a partir del próximo 1 de enero. De acuerdo al cuadro previsto por Transporte, habría un aumento del 39% en el caso del boleto mínimo, a través de la Resolución 952/2022 publicada en el Boletín Oficial.

El aumento, originalmente pautado para este mes, ya había sido anticipado en octubre pasado por el exministro de Transporte, Alexis Guerrera, y reafirmado por el actual titular del área, Diego Giuliano, a fines de noviembre:

En el caso de los colectivos del AMBA , el boleto mínimo para los tramos de hasta 3 kilómetros tendrá un aumento de 39% , pasando de $25,20 a $35 . Los trayectos de mayor rango, en tanto, recibirán una menor cantidad de subsidios pues tendrán aumentos que rondarán entre 39% y 49%, de forma escalonada.

, el boleto mínimo para los tramos de , pasando de . Los trayectos de mayor rango, en tanto, recibirán una menor cantidad de subsidios pues tendrán aumentos que rondarán entre 39% y 49%, de forma escalonada. El tramo de 3 a 6 km subirá de $28 a $39; el de 6 a 12, de $29,40 a $ 42; el de 12 a 27, de $30,80 a $45; y para los trayectos mayores a 27 kilómetros el pasaje aumentará de $32,20 a $48.

whatsapp_image_2021-03-18_at_13.28.42.jpg (Foto: Gobierno de la Ciudad).

Medicina Prepaga

Las tarifas de la medicina prepaga se incrementarán un 6,9% tras el aumento desdoblado que se decidió por las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Empleadas domésticas

Las empleadas doméstica s tendrán en sus sueldos un aumento de 24% hasta marzo, según acordó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares este martes tras la oficialización del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil, llegando a un aumento anual del 120%.

En enero corresponderá pagar los salarios de diciembre que llegan con un 7% de aumento:

Monotributo

La recategorización semestral del monotributo será desde el 1 de enero y las cuotas mensuales quedarán de la siguientes manera:

Categoría A : $5754,89, tanto los que venden bienes y como los que ofrecen servicios.

: tanto los que venden bienes y como los que ofrecen servicios. Categoría B : $6435,03 para todos los pequeños contribuyentes de esta escala.

: para todos los pequeños contribuyentes de esta escala. Categoría C : $7356,04 para servicios y $7232,04 para la venta de productos.

: para servicios y para Categoría D : $8674,80 para servicios y $4979,94 los que venden productos.

: para y los que venden Categoría E : $11.394,55 (servicios) y $10.246,48 venta de cosas muebles

: (servicios) y venta de cosas muebles Categoría F : $13.638,95 para los servicios y para los que venden productos, $11,781,54.

: para los servicios y para los que venden productos, $11,781,54. Categoría G : $15,908,13 para servicios y $13.414,49 para los productos.

: para servicios y para los Categoría H : para servicios (la última escala permitida) $27.813,92. Mientras, los que venden bienes, $23,207,10.

: para servicios (la última escala permitida) Mientras, los que Categoría I : La cuota mensual será de $33.360,21.

: La cuota mensual será de Categoría J : Será de $38.313,09 por mes.

: Será de Categoría K: La cuota mensual queda en $43.305,56 para 2022.

monotributo.png Recategorización del monotributo: todo lo que hay que tener en cuenta

Además, los contribuyentes del sistema de Monotributo de las categorías más altas deberán pagar montos mayores en concepto de obra social, según uno de los artículos que forman parte del Presupuesto 2023.

Con esta modificación finalizará el sistema en el que todos los contribuyentes pagan una suma fija en concepto de obra social, ya que a partir de 2023 el monto estará sujeto a cada categoría.

El cambio instrumentado en la ley de Monotributo comprenderá esencialmente a las categorías más altas, ya que las categorías A, B y C no tendrán cambios y seguirán abonando 1775,18 pesos, con lo cual casi el 70% de los más de 1,9 millones de monotributistas no tendrán ninguna suba.

En tanto, se establecerán nuevos montos en concepto de obra social para las categorías comprendidas entre la D y la K que oscilan entre los $3.000 y los $10.000.

Encargados de edificios

Cabe recordar que, a partir del acuerdo extraparitario del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh) el pago del bono quedo establecido en siete cuotas de la siguiente manera: dos cuotas de $12.000 (agosto y septiembre), dos de $18.000 (octubre y noviembre), dos de $24.000 (diciembre y enero), y una de $26.000, en febrero de 2023. Además, serán remunerativas.

Alquileres.jpg ¿Cuánto aumentarán los alquileres en enero?

Alquileres

La actualización de los contratos de alquiler llegará al 81,4% en línea con la aceleración de la inflación, casi 5 puntos porcentuales más que el anterior mes, en el que los inquilinos sufrieron incrementos del 77,5%.

Impuestos internos a los productos electrónicos

El incremento de impuestos internos contemplado en la Ley de Presupuesto 2023, se aplicará sobre determinados productos electrónicos y otros bienes a partir del 1 de enero de 2023.

Productos que hoy están gravados al 17% pasarían a estar gravados al 19% y cuando esos productos son fabricados en Tierra del Fuego por empresas beneficiarias del régimen de la Ley 19.640 pasarían del 6,55% al 9,5%, salvo una excepción, en el caso de “Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles” que quedarán gravados al 0%.

El tributarista Sebastián Domínguez detalló en diálogo con A24.com que "las alícuotas efectivas se incrementarán en un 23,46% y un 10,50%, respectivamente. Lo que implica un verdadero impuestazo, ya que las nuevas alícuotas efectivas de impuestos internos se incrementará un 14,55% y 49,79% respecto a las alícuotas anteriores".

Combustibles

El Gobierno acordó con las principales petroleras del país incluir a los combustibles en el programa Precios Justos y establecer un tope a los aumentos entre diciembre y marzo. El máximo permitido para diciembre, enero y febrero será del 4% y en marzo del 3,8%.