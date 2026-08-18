El Gobierno alcanzó un acuerdo histórico con los gobernadores del Norte Grande por las zonas cálidas

En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias.

Acordamos… pic.twitter.com/Us5qsuIib7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

El principal planteo de las provincias es que durante el verano las altas temperaturas obligan a mantener encendidos durante más horas ventiladores y equipos de aire acondicionado, lo que incrementa considerablemente el consumo eléctrico y termina impactando en las facturas. Tras el encuentro, Caputo confirmó que existe un principio de acuerdo para avanzar con un nuevo esquema.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, señaló el ministro. Además, aseguró que Nación y las provincias acordaron trabajar conjuntamente para avanzar con su implementación “lo antes posible”.

Cuándo podría implementarse el nuevo beneficio en las tarifas

El primer paso será esperar la aprobación definitiva de la ley que modifica el régimen de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y todavía debe ser tratada por el Senado. Una vez completado ese proceso legislativo, el Ejecutivo avanzaría con una resolución específica para las zonas cálidas y muy cálidas.

La propuesta que está sobre la mesa prevé duplicar la cobertura vigente entre noviembre y abril, precisamente los meses en los que las temperaturas elevadas provocan un fuerte incremento de la demanda eléctrica. La discusión sobre las zonas cálidas quedó vinculada así con el debate por el régimen de Zonas Frías, que contempla beneficios para usuarios residenciales de regiones con condiciones climáticas particulares.

La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo. (Foto: Gobireno)

El reclamo de los gobernadores del Norte Grande

La creación de la mesa energética había sido acordada la semana pasada en Posadas, durante una reunión del Consejo Regional del Norte Grande. En ese encuentro, los mandatarios provinciales volvieron a plantear que las tarifas eléctricas deben contemplar las diferencias climáticas existentes entre las distintas regiones del país.

Para los gobernadores, el problema no se limita al precio de la electricidad, sino que está relacionado con una demanda energética estructuralmente superior debido a las temperaturas que se registran durante buena parte del año. En tanto, las provincias continuarán trabajando sobre los detalles del nuevo esquema, que podría modificar los subsidios y las facturas de luz de los usuarios de las regiones más calurosas del país.