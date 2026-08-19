El Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas

La segunda parte corresponde a los talleres ferroviarios, que también serán concesionados por 50 años. Habrá dos concesionarios responsables de reparar y mantener las formaciones que circulen por las distintas líneas.

El tercer componente será el material ferroviario. El Estado venderá mediante remate público las locomotoras y los vagones que actualmente están bajo la administración de Belgrano Cargas. Las empresas que los compren deberán ponerlos a punto y podrán posteriormente alquilar las formaciones.

Las compañías interesadas tendrán, además, dos alternativas para presentar sus ofertas. Podrán competir únicamente por la concesión y explotación de las vías o sumar a esa propuesta la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

De esta manera, el Ejecutivo busca que diferentes operadores privados participen de las distintas etapas del sistema ferroviario, desde la infraestructura hasta la reparación y explotación de las formaciones.

Qué beneficios tendrán las empresas que participen

La documentación licitatoria contempla además la posibilidad de que los adjudicatarios accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según la resolución, la incorporación de este régimen busca aumentar el interés de las empresas y favorecer la presentación de ofertas más competitivas.

En paralelo, el Ministerio de Economía deberá avanzar con la venta del material rodante del Estado Nacional mediante remate público.

El proceso también contempla la concesión de las vías y los inmuebles aledaños correspondientes a las tres líneas ferroviarias: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Una vez adjudicadas las concesiones y firmados los contratos, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y posteriormente liquidada.

Cuándo se hará la licitación del Belgrano Cargas

La convocatoria será pública, nacional e internacional y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.

El llamado permanecerá publicado durante 10 días en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial denominado DGMarket y en la página web del Ministerio de Economía.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día, después de las 10.

La medida forma parte del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Javier Milei y busca transferir al sector privado la operación del sistema ferroviario de cargas, con concesiones de larga duración y obligaciones diferenciadas sobre las vías, los talleres y el material rodante.