Cuándo vuelve el dólar ahorro y cuántos estarán habilitados para comprarlo

En el Gobierno confían en que las restricciones tranquilicen el mercado (Foto: archivo).

Recién mañana retornarán las transferencias en dólares entre cuentas. Las compras de divisas, a aquellos que sean autorizados, deberán aguardar hasta la semana próxima. El área de Sistemas del BCRA está adecuando todos los registros y cruces de datos para habilitar la adquisición a los ahorristas de los u$s 200 que se permite como máximo en cada mes. Según los cálculos oficiales, con las medidas puestas en marcha el martes 22, sólo un millón de personas estarán en condiciones de acceder al tipo de cambio oficial (más los impuestos) para la compra de la moneda estadounidense.

¿Por qué las trabas a las transferencias de dólares entre cuentas? El BCRA apunta, en primer lugar, a los “coleros digitales”. Es decir, a aquellos que prestan sus nombres y cuentas para acceder a los ansiados u$s 200 y luego obtener cerca de $5000 de ganancia con la inmediata venta de esos dólares en el mercado “blue”. A ellos apunta la restricción de compra para los beneficiarios de planes sociales o el IFE.

Pero además se sumará una restricción adicional: quien quiera comprar dólares deberá tener ingresos registrados según la base de ANSES. ¿A quienes se dirigen, en este acaso? En el BCRA sostienen que muchos padres de ingresos medios y altos les transfieren pesos a sus hijos mayores de 18 para que ellos también adquieran los u$s 200. Con la puesta en marcha de las medidas anunciadas la semana pasada, quien no tenga ingresos mensuales declarados no podrá acceder al tipo de cambio oficial. Esa traba se aplicará a través del cruce de datos de la ANSES con el Banco Central.

Con estas medidas, en el Gobierno aguardan que se tranquilice el mercado en una semana en la que los ahorristas, en gran parte, se movilizaron para retirar dólares de los bancos ante el temor de una restricción o congelamiento de depósitos.

Los números del sistema muestran una alta liquidez en bancos: más del 80% de los depósitos son de disponibilidad inmediata. Esto asegura que la corrida actual debería calmarse con el paso de los días. El problema es que, en medio de la pandemia, los turnos para asistir a sucursales de bancos se están dando para octubre, lo que acrecienta el nerviosismo inversor. En algunas entidades del interior del país, la logística para llevar billetes de la moneda norteamericana se demoró y ahorristas debieron esperar para hacerse de sus billetes. Esto también acrecentó la incertidumbre.

Así, los inconvenientes por los retiros de dólares de bancos pueden superarse. Otra cuestión es lo que sucede con el tipo de cambio oficial. Allí, la demanda se redujo con las trabas a los ahorristas, pero subsiste con los pedidos de empresas para importar. Y del otro lado, la oferta está ausente. No son épocas de liquidaciones de divisas de los exportadores. En el interín, el BCRA emitió cerca de $100.000 millones este mes para financiar al Tesoro. Y la tasa de los plazos fijos, menor al 2,5% mensual, no tienta para contener traspasos. Es el gran problema hoy.