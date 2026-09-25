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YPF confirmó el aumento del 1% en el precio de las naftas y el gasoil en todo el país

La petrolera aplicó la suba desde las cero de este viernes y explicó que la actualización responde al esquema de buffer de precios vigente desde abril. La compañía mantendrá el sistema de micropricing, con ajustes según la oferta y la demanda, la competencia y las particularidades de cada zona.

La petrolera aplicó la suba desde las cero de este viernes y explicó que la actualización responde al esquema de buffer de precios vigente desde abril. (Foto: archivo)

La petrolera aplicó la suba desde las cero de este viernes y explicó que la actualización responde al esquema de buffer de precios vigente desde abril. (Foto: archivo)

YPF incrementó desde las cero de este viernes un 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país, según informó la compañía en un comunicado. La actualización alcanza a las naftas y al gasoil y se produce en el marco del esquema de buffer de precios que la petrolera implementa desde abril.

Leé también El presidente de YPF confirmó que los combustibles aumentan un 1%, pero el precio se sostendrá por otros 45 días
A partir de este jueves aumentan 1% las naftas. (Foto: captura de pantalla).

La empresa explicó que mantiene ese mecanismo debido a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre la cotización internacional del crudo. Según indicó, el objetivo es evitar que la volatilidad de los mercados internacionales se traslade de manera directa a los precios locales.

La compañía mantendrá el sistema de micropricing, con ajustes según la oferta y la demanda, la competencia y las particularidades de cada zona. (Foto: archivo)

La compañía mantendrá el sistema de micropricing, con ajustes según la oferta y la demanda, la competencia y las particularidades de cada zona. (Foto: archivo)

Desde YPF señalaron que el esquema también busca acompañar la evolución de la demanda dentro de un escenario de libre mercado y sostener el denominado “acuerdo honesto con los consumidores”.

Cómo funcionará el sistema de precios

La compañía continuará utilizando su sistema de micropricing, que contempla modificaciones específicas en los valores de acuerdo con diferentes variables de cada mercado.

Entre los factores considerados se encuentran los niveles de oferta y demanda, la competencia, las distintas franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas. De esta manera, YPF busca adaptar los precios a las condiciones particulares de cada punto de su red y mejorar la eficiencia comercial.

La actualización anunciada este viernes se suma a los movimientos registrados durante los últimos días por otras empresas del sector.

Desde YPF señalaron que el esquema también busca acompañar la evolución de la demanda dentro de un escenario de libre mercado. (Foto: archivo)

Desde YPF señalaron que el esquema también busca acompañar la evolución de la demanda dentro de un escenario de libre mercado. (Foto: archivo)

Las subas de las otras petroleras

Shell, Axion y Puma habían aplicado aumentos en los precios de los combustibles, con incrementos de entre el 2% y el 5%.

Con la actualización de YPF, la principal petrolera del mercado también modificó los valores en sus estaciones de servicio. La empresa concentra el 55% del mercado minorista de combustibles.

El nuevo incremento se produce mientras continúa el impacto de la situación internacional sobre el precio del petróleo, uno de los factores contemplados por la compañía dentro del esquema de buffer que mantiene vigente desde abril.

En pocas palabras

  • YPF aumentó combustibles: La petrolera aplicó una suba del 1% en naftas y gasoil en todo el país, explicando que responde al esquema de buffer de precios.
  • Mecanismo de ajuste: La compañía mantiene el sistema de micropricing, con ajustes según oferta, demanda, competencia y particularidades de cada zona para evitar volatilidad internacional.
  • Otras petroleras: Shell, Axion y Puma ya habían aplicado aumentos de entre 2% y 5% en sus combustibles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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