YPF confirmó el aumento del 1% en el precio de las naftas y el gasoil en todo el país

Entre los factores considerados se encuentran los niveles de oferta y demanda, la competencia, las distintas franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas. De esta manera, YPF busca adaptar los precios a las condiciones particulares de cada punto de su red y mejorar la eficiencia comercial.

La actualización anunciada este viernes se suma a los movimientos registrados durante los últimos días por otras empresas del sector.

Desde YPF señalaron que el esquema también busca acompañar la evolución de la demanda dentro de un escenario de libre mercado. (Foto: archivo)

Las subas de las otras petroleras

Shell, Axion y Puma habían aplicado aumentos en los precios de los combustibles, con incrementos de entre el 2% y el 5%.

Con la actualización de YPF, la principal petrolera del mercado también modificó los valores en sus estaciones de servicio. La empresa concentra el 55% del mercado minorista de combustibles.

El nuevo incremento se produce mientras continúa el impacto de la situación internacional sobre el precio del petróleo, uno de los factores contemplados por la compañía dentro del esquema de buffer que mantiene vigente desde abril.