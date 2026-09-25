El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro.

Finalmente, cerró su despedida con mucha ternura: "Te voy a extrañar mucho, Negro. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por haber sido parte de mi historia. Buen viaje, negrito, hasta siempre!!! QEPD Negro querido".

El mensaje de Alejandro Cupitó se suma a la enorme cantidad de despedidas que recibió Oscar González Oro tras conocerse su muerte, en un adiós que refleja el cariño y el respeto que supo generar tanto dentro como fuera de los medios a lo largo de toda su carrera.

¿De qué murió El Negro González Oro?

Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Uruguay, y aunque todavía no se informó una causa médica oficial de su fallecimiento, en los últimos meses había atravesado un deterioro de salud que incluía dificultades respiratorias, falta de aire al caminar y problemas de movilidad y equilibrio, a lo que se sumaba un antecedente cardíaco de 2017, cuando fue sometido a una cirugía a corazón abierto con la colocación de tres bypass; pese a estos cuadros, la causa concreta de su muerte permanece sin confirmación médica ni familiar.