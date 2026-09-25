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CONSTERNACIÓN

El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro

Alejandro Cupitó le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales a González Oro tras conocerse la triste noticia.

25 sept 2026, 17:16
El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro.

El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro.

El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro.

El desgarrador mensaje de Alejandro Cupitó tras la muerte del Negro González Oro.

La muerte de Oscar "el Negro" González Oro generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y amigos del periodista, que a lo largo de sus casi 40 años de trayectoria dejó una huella imborrable en los medios. Uno de los más conmovedores fue el de Alejandro Cupitó, quien tuvo un vínculo muy cercano con él y no dudó en expresar su dolor públicamente.

"Hoy se fue alguien que fue muchísimo más que un maestro para mí. Y me cuesta encontrar las palabras para despedir a una persona que ocupó un lugar tan importante en mi vida. Fuiste como un padre, un mentor, mi guía. Una de esas personas que aparecen en el camino y te dejan enseñanzas para siempre", comenzó escribiendo el conductor.

Y continuó, agradecido por todo lo que compartieron: "Gracias por haber confiado en mí, por tus consejos, por enseñarme tanto de esta profesión, pero sobre todo de la vida. Gracias por cada charla, cada momento compartido, cada palabra en el momento justo".

Cupitó también remarcó lo que significó para él haber compartido tiempo con González Oro: "Tuve el privilegio de conocerte de verdad, de aprender de vos y de sentir tu cariño. Y eso me lo voy a llevar conmigo para siempre. Hoy siento una tristeza enorme, pero también una gratitud inmensa por haberte conocido".

Finalmente, cerró su despedida con mucha ternura: "Te voy a extrañar mucho, Negro. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por haber sido parte de mi historia. Buen viaje, negrito, hasta siempre!!! QEPD Negro querido".

El mensaje de Alejandro Cupitó se suma a la enorme cantidad de despedidas que recibió Oscar González Oro tras conocerse su muerte, en un adiós que refleja el cariño y el respeto que supo generar tanto dentro como fuera de los medios a lo largo de toda su carrera.

¿De qué murió El Negro González Oro?

Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Uruguay, y aunque todavía no se informó una causa médica oficial de su fallecimiento, en los últimos meses había atravesado un deterioro de salud que incluía dificultades respiratorias, falta de aire al caminar y problemas de movilidad y equilibrio, a lo que se sumaba un antecedente cardíaco de 2017, cuando fue sometido a una cirugía a corazón abierto con la colocación de tres bypass; pese a estos cuadros, la causa concreta de su muerte permanece sin confirmación médica ni familiar.

     

 

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