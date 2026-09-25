La Justicia francesa condenó a 26 y 19 años de prisión a los asesinos del argentino Federico Aramburú

El argumento de la defensa

Uno de los principales puntos discutidos durante el juicio fue la versión de los acusados sobre lo ocurrido aquella madrugada. Ambos reconocieron haber efectuado los disparos, pero intentaron justificar su accionar al sostener que habían actuado frente a una supuesta agresividad de los jugadores de rugby.

El fiscal Philippe Courroye rechazó ese planteo y sostuvo que, después del enfrentamiento dentro del bar, Aramburú y Hegarty se retiraron del lugar. Según la acusación, los imputados los siguieron en un automóvil hasta alcanzarlos y disparar contra ellos.

Le Priol (en el medio y con barbijo) reconoció durante el proceso que efectuó los disparos que provocaron la muerte de Aramburú. (Foto: archivo)

Courroye también cuestionó la idea de una supuesta “agresividad natural” de Aramburú planteada por la defensa. Para el fiscal, los testimonios recogidos durante el proceso señalaron que el origen del enfrentamiento estuvo relacionado con la conducta ofensiva de los acusados.

En su alegato final, el fiscal describió a Le Priol y Bouvier como “granadas sin seguro” y sostuvo que estaban fascinados por la violencia, las armas y la simbología nazi. Según planteó, esos elementos quedaron acreditados durante el juicio.

Courroye calificó la secuencia que terminó con el homicidio como “una mecánica asesina que condujo a lo irreparable” y definió a Aramburú como “un buen hombre” y “padre de familia” que se encontraba completamente desarmado.

El fiscal definió a Aramburú como “un buen hombre” y “padre de familia” que se encontraba completamente desarmado. (Foto: archivo)

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los responsables. Durante el juicio también se mencionaron los antecedentes violentos de los acusados y su participación durante la juventud en una organización de extrema derecha. El fiscal sostuvo que esa ideología no había sido abandonada.

El ataque que terminó con la vida de Aramburú

El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022, después de una pelea en un bar de París. Aramburú, ex integrante de Los Pumas, salió del establecimiento acompañado por su amigo, ex compañero y socio Shaun Hegarty.

Ambos se dirigían hacia el hotel cuando un automóvil se detuvo a su altura. Del vehículo descendieron las dos personas con las que habían protagonizado el enfrentamiento previo.

Shaun Hegarty y la abogada Véronique Massi durante el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú en el Tribunal Penal de París. (Foto: archivo)

Según la reconstrucción del caso, los atacantes abrieron fuego contra los dos hombres sin mediar palabra. Los disparos alcanzaron directamente a Aramburú, quien murió en el lugar a los 42 años. Hegarty resultó ileso.