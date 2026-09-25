El acosador de Homero Pettinato y Sofía Gonet fue sometido a una pericia clave: qué determinó la Justicia

Cómo comenzó la investigación

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por Homero Pettinato el 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B, después de recibir una serie de mensajes intimidatorios y de un episodio ocurrido frente al canal de streaming OLGA, donde trabaja.

El conductor había denunciado públicamente que recibía amenazas desde diferentes cuentas en redes sociales, además, aseguró que Di Carlo se presentó frente al estudio y realizó un gesto que interpretó como una advertencia de que le cortaría el cuello. Sofía Gonet, expareja de Pettinato y conocida en redes sociales como “La Reini”, también denunció a Di Carlo por hostigamiento. De acuerdo con el relato de la influencer, los episodios se habrían extendido durante diez años.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso para Gonet un botón antipánico y una restricción de acercamiento, en tanto, Pettinato también recibió medidas de protección mientras avanza la investigación, entre ellas custodia en su domicilio y acompañamiento policial durante sus traslados al estudio.

La Policía de la Ciudad identificó en Junín a Hernán Claudio Di Carlo. (Foto: archivo)

Pettinato señaló a Di Carlo como un fan de su expareja y sostuvo: “Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”.

El conductor explicó que inicialmente pensó que las amenazas quedarían limitadas a las redes sociales e incluso creyó que terminarían luego de su separación de Gonet. Sin embargo, aseguró que los mensajes continuaron: “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”.

Los tatuajes de Hernán Bloquero dedicados a Sofía Gonet

En sus redes sociales, Di Carlo exhibió varios tatuajes vinculados a Sofía Gonet. Entre los diseños aparecen los ojos y el rostro de la influencer, su nombre y apellido, su fecha de nacimiento y la palabra “Sofía” dentro de un corazón.

En la descripción de uno de sus perfiles también hizo referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel”, escribió junto a una mención a la cuenta de Gonet. En otra publicación en la que mostró los diseños, expresó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se la juega por la mujer que ama”.

Di Carlo también publicó mensajes contra Pettinato durante la relación entre el conductor y la influencer. En una de esas historias manifestó sentir “odio a muerte” hacia él y utilizó expresiones discriminatorias para referirse al conductor.

Qué dijo Hernán Bloquero sobre las acusaciones

Luego de que el caso tomara estado público, Di Carlo habló con Primicias Ya, de América TV, y negó que los tatuajes dedicados a Gonet fueran producto de una obsesión. “Los tatuajes no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me los hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado”, aseguró.

Consultado específicamente sobre su vínculo con Gonet, insistió: “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias”. También dio su versión sobre el episodio ocurrido frente al canal de streaming OLGA. Según afirmó, pasó por el lugar sin saber que allí funcionaba el estudio y reaccionó cuando vio a Pettinato debido a un cruce previo entre ambos.

“Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a La Reini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido”, manifestó.