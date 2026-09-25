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La selección argentina sub-19 perdió con Paraguay por penales y se quedó con la medalla de plata

La Albiceleste de Diego Placente igualó sin goles con la Albirroja en Rosario y la medalla dorada se definió desde los doce pasos. El elenco guaraní se impuso por 5-4.

Foto: @Argentina

Foto: @Argentina

Argentina sumó una nueva medalla en el Sudamericano de Santa Fe y esta vez fue el fútbol sub 19 la que le dio la consagración, aunque no fue la de oro. El elenco dirigido por Diego Placente se quedó con la de plata tras empatar 0-0 en el tiempo regular y caer por 5-4 por penales en el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa, que pertenece a Newell´s.

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Una foto de Oasis tomada en Argentina ganó un prestigioso premio internacional. (Foto: archivo)

De esta manera, la Albiceleste cerró su participación en el torneo con el segundo puesto y no pudo tomarse revancha ante el conjunto paraguayo, que ya la había derrotado en el debut de la competencia.

Argentina y Paraguay se habían enfrentado en la primera fecha del Grupo B, cuando el conjunto guaraní se impuso por 2-1. Esta vez volvieron a cruzarse, pero con la medalla de oro en juego.

La selección argentina llegó al partido decisivo después de atravesar una fase de grupos ajustada y conseguir la clasificación a semifinales sobre el final. El equipo de Placente debutó con una derrota 2-1 frente a Paraguay, pero logró recuperarse en la segunda jornada con un triunfo 1-0 ante Uruguay.

Argentina se quedó con la medalla de plata tras la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026 (Foto: @Argentina)

Argentina se quedó con la medalla de plata tras la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026 (Foto: @Argentina)

En el cierre del Grupo B, Argentina igualó 1-1 contra Venezuela gracias a un gol de Ramiro Tulián en tiempo agregado. Ese tanto resultó determinante para que la Albiceleste terminara segunda en su zona y avanzara a las semifinales.

En esa instancia se enfrentó con Perú y nuevamente consiguió un resultado agónico. Cuando el partido se acercaba al final, Santiago Espíndola marcó a los 88 minutos el gol que le dio la victoria a Argentina y aseguró su clasificación a la final.

El rival originalmente previsto para la semifinal era Chile. Sin embargo, la organización modificó el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos, lo que provocó un cambio en los cruces que habían sido comunicados inicialmente.

Chile terminó segundo del Grupo A y pasó a enfrentarse con Paraguay, mientras que Perú quedó en el primer puesto y se convirtió en el rival de la Selección argentina. Paraguay, por su parte, consiguió el boleto para disputar la medalla de oro después de derrotar 1-0 a Chile.

Las medallas de Argentina en el fútbol de los Juegos Suramericanos

La selección argentina cuenta con una historia destacada en el fútbol de los Juegos Suramericanos. La Albiceleste consiguió la medalla de oro en las ediciones de 1982 y 1986.

El primero de esos títulos tuvo además una particularidad: fue conseguido en Rosario, donde Argentina derrotó a Ecuador en la final. Cuatro años más tarde volvió a subir a lo más alto del podio en Santiago de Chile tras vencer a Colombia.

En 2014, en tanto, Argentina consiguió la medalla de plata, resultado que volvió a repetir en esta edición tras caer frente a Paraguay en la final.

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