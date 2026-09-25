La selección argentina sub-19 perdió con Paraguay por penales y se quedó con la medalla de plata

Argentina se quedó con la medalla de plata tras la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026 (Foto: @Argentina)

En el cierre del Grupo B, Argentina igualó 1-1 contra Venezuela gracias a un gol de Ramiro Tulián en tiempo agregado. Ese tanto resultó determinante para que la Albiceleste terminara segunda en su zona y avanzara a las semifinales.

En esa instancia se enfrentó con Perú y nuevamente consiguió un resultado agónico. Cuando el partido se acercaba al final, Santiago Espíndola marcó a los 88 minutos el gol que le dio la victoria a Argentina y aseguró su clasificación a la final.

El rival originalmente previsto para la semifinal era Chile. Sin embargo, la organización modificó el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos, lo que provocó un cambio en los cruces que habían sido comunicados inicialmente.

Chile terminó segundo del Grupo A y pasó a enfrentarse con Paraguay, mientras que Perú quedó en el primer puesto y se convirtió en el rival de la Selección argentina. Paraguay, por su parte, consiguió el boleto para disputar la medalla de oro después de derrotar 1-0 a Chile.

Las medallas de Argentina en el fútbol de los Juegos Suramericanos

La selección argentina cuenta con una historia destacada en el fútbol de los Juegos Suramericanos. La Albiceleste consiguió la medalla de oro en las ediciones de 1982 y 1986.

El primero de esos títulos tuvo además una particularidad: fue conseguido en Rosario, donde Argentina derrotó a Ecuador en la final. Cuatro años más tarde volvió a subir a lo más alto del podio en Santiago de Chile tras vencer a Colombia.

En 2014, en tanto, Argentina consiguió la medalla de plata, resultado que volvió a repetir en esta edición tras caer frente a Paraguay en la final.