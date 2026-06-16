ANSES confirmó una buena y una mala noticia para AUH en junio

Como sucede habitualmente, ANSES deposita el 80% del beneficio cada mes y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por este motivo, el monto que efectivamente cobran las familias será de aproximadamente $115.650 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor bruto ascenderá a $472.095.

Anses bono Aumento de la AUH de ANSES en junio: oficializan el monto por hijo

Los nuevos montos de las asignaciones de ANSES

Además de la AUH, otras prestaciones también recibirán el aumento del 2,6%.

Los valores actualizados son:

Asignación Universal por Hijo: $144.562.

AUH por discapacidad: $472.095.

Asignación por Embarazo para Protección Social: $144.984.

Ayuda Escolar Anual: $60.873.

Asignación por Nacimiento: $84.508.

Asignación por Adopción: $505.265.

Programa de Cuidado de la Salud: desde $144.985.

Todas estas prestaciones se ajustan automáticamente mediante la fórmula de movilidad vigente.

ANSES AUH Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio

Las familias que perciben la AUH también seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, un complemento destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos vigentes durante junio son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

La acreditación se realiza de manera automática junto con la prestación principal y no requiere inscripción adicional.

Por qué los beneficiarios de AUH no cobran aguinaldo

Una de las consultas más frecuentes de los titulares de asignaciones es si les corresponde cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. La respuesta es no.

El aguinaldo está previsto únicamente para jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la legislación laboral vigente.

Las prestaciones como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares forman parte de un régimen de asistencia social y protección familiar, por lo que no generan derecho al cobro del SAC.

Por esta razón, aunque los montos reciben actualizaciones mensuales por movilidad, no incluyen el pago de medio aguinaldo en junio ni en diciembre.

Quiénes sí cobran aguinaldo a través de ANSES

Durante junio, ANSES abonará el medio aguinaldo a:

Jubilados.

Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En estos casos, el organismo deposita el SAC junto con el haber mensual correspondiente.

Calendario de pagos de AUH en junio

ANSES informó que el cronograma de pagos comenzará el 8 de junio y se organizará según la terminación del DNI.

Para AUH y Asignación Familiar por Hijo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

La modificación en algunas fechas responde al feriado nacional del 15 de junio, jornada en la que no habrá actividad bancaria.

Otras fechas de pago de ANSES en junio

También se confirmaron los cronogramas para otras prestaciones:

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

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