Ni AUH ni jubilación: el beneficio de ANSES que entrega $252.978 por única vez

Este valor corresponde a cada titular que reúna los requisitos establecidos por ANSES. Por lo tanto, cuando ambos integrantes de la pareja están alcanzados por el beneficio, el monto total puede duplicarse.

De esta manera, una pareja puede acceder a:

$126.489 para uno de los cónyuges.

$126.489 para el otro cónyuge.

Total a cobrar: $252.978.

Es importante tener en cuenta que ANSES liquida la asignación tomando como referencia el valor vigente en el mes en que se celebró el matrimonio civil, independientemente de cuándo se presente la solicitud.

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Quiénes pueden cobrar la asignación por matrimonio

La prestación está destinada a determinados grupos incluidos dentro del sistema de asignaciones familiares.

Pueden solicitarla:

Trabajadores en relación de dependencia.

Trabajadores temporarios.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Todos ellos deben cumplir las condiciones de ingresos y antigüedad laboral exigidas por la normativa vigente.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

ANSES establece una serie de condiciones obligatorias para habilitar el pago de la asignación.

Los requisitos son:

Tener acreditado el matrimonio en la base de datos de ANSES.

Presentar la solicitud dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores al casamiento.

Contar con el certificado de matrimonio civil.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges.

Tener una antigüedad laboral mínima y continuada de seis meses al momento de contraer matrimonio, en el caso de trabajadores en relación de dependencia.

No superar los topes de ingresos vigentes.

Además, ninguno de los integrantes de la pareja puede registrar ingresos individuales superiores a $2.970.968.

Por otra parte, el ingreso total del grupo familiar no debe superar los $5.941.935.

Quiénes quedan excluidos de la asignación

No todos los beneficiarios del sistema previsional o de asignaciones familiares pueden acceder a esta ayuda económica.

Según la normativa vigente, quedan excluidos:

Jubilados.

Pensionados.

Monotributistas.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Aunque algunas de estas personas formen parte del sistema administrado por ANSES, la asignación por matrimonio está reservada exclusivamente para los grupos expresamente contemplados por la normativa.

Cómo tramitar la asignación por matrimonio

El trámite puede realizarse una vez celebrado el matrimonio civil y acreditado el vínculo ante ANSES.

Para ello, es necesario presentar la documentación requerida y verificar previamente que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en la base del organismo.

La gestión puede iniciarse dentro de los dos meses posteriores al casamiento y se mantiene habilitada hasta dos años después de la fecha de celebración.

Por este motivo, quienes se hayan casado recientemente y todavía no hayan solicitado el beneficio aún están a tiempo de acceder a una suma que supera los $126.000 por persona.

Un beneficio poco conocido que puede superar los $250.000

Mientras millones de argentinos siguen de cerca los aumentos en jubilaciones, AUH y otras prestaciones mensuales, la Asignación por Matrimonio continúa siendo una de las ayudas extraordinarias menos difundidas de ANSES.

Con el nuevo monto de junio de 2026, las parejas que cumplan con todos los requisitos pueden recibir hasta $252.978 entre ambos cónyuges. Se trata de un ingreso único, pero que representa un importante respaldo económico en una etapa marcada por los gastos que implica la formalización de una nueva familia.