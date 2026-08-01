"Perdona por cortarte": el video de Tuli Acosta que fue interpretado como una mojada de oreja a La Joaqui

"Lo bicha que es. Mientras tanto, La Joaqui defendiéndola en cada nota que le hacen", escribió un usuario en X. Otra fue todavía más dura: " Qué pesada esta también con esas caras. Nena, guardate un día por lo menos".

Esos fueron apenas algunos de los mensajes que recibió la influencer, que volvió a quedar en el centro de la polémica pese a que los referentes de la música urbana negaron que hubiera existido un tercero en la ruptura.

Qué dijo Luck Ra de Tuli Acosta

Luego de quedar en el centro de los rumores tras su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió hablar sobre las versiones que lo vincularon con Tuli Acosta. En diálogo con Ángel de Brito, el cantante fue consultado por las especulaciones que señalaban a la influencer como una supuesta tercera en discordia.

Ante la pregunta del conductor de LAM (América TV), el artista cordobés fue contundente y negó cualquier tipo de romance con Tuli. "Con Tuli no pasó nada", aseguró, descartando así los rumores que habían circulado en los últimos días.

Además, coincidió con la postura que había expresado su expareja y dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con la aparición de una tercera persona. De esta manera, buscó ponerle un freno a las versiones que habían instalado a la bailarina como protagonista de la separación.