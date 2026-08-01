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"Perdona por cortarte": el video de Tuli Acosta que fue interpretado como una mojada de oreja a La Joaqui

Tuli Acosta volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales después de publicar un mensaje que muchos calificaron como de "poco timing" en medio de la reciente ruptura de Luck Ra y La Joaqui.

1 ago 2026, 17:00
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Perdona por cortarte: el video de Tuli Acosta que fue interpretado como una mojada de oreja a La Joaqui

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Tuli Acosta fue una de las personas más señaladas tras la separación de Luck Ra y La Joaqui. La influencer quedó envuelta en rumores luego de que Pepe Ochoa contara en LAM (América TV) que su nombre había surgido como el de una supuesta tercera en discordia.

Sin embargo, tanto el cantante cordobés como la propia Tuli desmintieron esa versión. Por su parte, la intérprete de Muñecas también salió a aclarar la situación y hasta les suplicó a sus seguidores que dejaran de hablar de terceros e involucrar a personas ajenas a la ruptura. "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia", remarcó en PLP (Luzu TV).

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Pese a esas aclaraciones, las especulaciones no se detuvieron y la bailarina volvió a quedar en el centro de las críticas. En las últimas horas, Tuli recibió una nueva ola de cuestionamientos tras publicar un video bailando una canción de Sammer & Came Beats que llamó la atención por su letra: "Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'".

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como inoportuno y fuera de lugar, especialmente por el difícil momento que atraviesa la expareja. Más aún si se tiene en cuenta que la referente del RKT había salido públicamente a defenderla y a pedir que dejaran de involucrarla en la separación.

"Lo bicha que es. Mientras tanto, La Joaqui defendiéndola en cada nota que le hacen", escribió un usuario en X. Otra fue todavía más dura: " Qué pesada esta también con esas caras. Nena, guardate un día por lo menos".

Esos fueron apenas algunos de los mensajes que recibió la influencer, que volvió a quedar en el centro de la polémica pese a que los referentes de la música urbana negaron que hubiera existido un tercero en la ruptura.

Qué dijo Luck Ra de Tuli Acosta

Luego de quedar en el centro de los rumores tras su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió hablar sobre las versiones que lo vincularon con Tuli Acosta. En diálogo con Ángel de Brito, el cantante fue consultado por las especulaciones que señalaban a la influencer como una supuesta tercera en discordia.

Ante la pregunta del conductor de LAM (América TV), el artista cordobés fue contundente y negó cualquier tipo de romance con Tuli. "Con Tuli no pasó nada", aseguró, descartando así los rumores que habían circulado en los últimos días.

Además, coincidió con la postura que había expresado su expareja y dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con la aparición de una tercera persona. De esta manera, buscó ponerle un freno a las versiones que habían instalado a la bailarina como protagonista de la separación.

     

 

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