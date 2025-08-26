El Gobierno declaró al "Cartel de los Soles" como organización terrorista

La designación del Cartel de los Soles como entidad terrorista se da un mes después de que Estados Unidos tomara la misma dirección.

La reacción de Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó en su cuenta de la red social X: "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales".

Patricia Bullrich tuit maduro

Además, destacó que para el Gobierno de Javier Milei "el que las hace, las paga" y agregó que "acá o donde sea".