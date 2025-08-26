En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Nicolás Maduro
Diosdado Cabello
CANCILLERÍA

El Gobierno declaró al "Cartel de los Soles" como organización terrorista

Argentina declaró como organización terrorista al “Cártel de los Soles”, liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y lo incorporó al Registro de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

Maduro y Cabello son los líderes de la organización venezolana. 

Maduro y Cabello son los líderes de la organización venezolana. 

El Gobierno argentino declaró hoy a la organización conocida como el "Cártel de los Soles", que lideran el presidente venezolano Nicolás Maduro y su ladero político Diosdado Cabello, como Registro de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y Funcionamiento (RePET).

Leé también Huyó del régimen de Maduro con su hijo: qué dijo la pareja del gendarme Gallo tras su dramático escape
Huyó del régimen de Maduro y ya está en Argentina con su hijo: el dramático escape de la pareja del gendarme Nahuel Gallo. (Foto: archivo)

La decisión se tomó en conjunto por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Seguridad Nacional y de Justicia, según indicó la Cancillería argentina en un comunicado oficial. La incorporación de la organización al registro se fundamentó en informes oficiales que "acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región", precisaron.

Además, desde el Gobierno destacaron que con la medida Argentina "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado", afirmaron que "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales" y destacaron el "compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica" que guarda el país como parte del "respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

También aclararon que la inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

La designación del Cartel de los Soles como entidad terrorista se da un mes después de que Estados Unidos tomara la misma dirección.

La reacción de Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó en su cuenta de la red social X: "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales".

Patricia Bullrich tuit maduro

Además, destacó que para el Gobierno de Javier Milei "el que las hace, las paga" y agregó que "acá o donde sea".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Maduro Diosdado Cabello
Notas relacionadas
Como en el lejano oeste, Donald Trump le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro
El plan secreto de Nicolás Maduro para huir de Venezuela que reveló un famoso periodista

Últimas Noticias

Te puede interesar