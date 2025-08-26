Santiago del Moro rompió el silencio y habló de su presunta renuncia a Telefe

Cuáles fueron las razones que habrían llevado a Santiago del Moro a renunciar a Telefe

En Intrusos (América TV) lanzaron una fuerte versión sobre lo que podría convertirse en una de las renuncias más resonantes del año: la de Santiago del Moro, quien, según trascendió, habría decidido dar un paso al costado en Telefe después de conducir durante varias temporadas Gran Hermano.

Este martes, Paula Varela fue quien aportó más detalles sobre la noticia: "Quien se va de Telefe es Santiago del Moro, le escribí a él pero todavía no ha contestado".

Además sumó la periodista: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano".

En ese sentido, la panelista señaló: "Fue Santiago quien tomó la decisión y las personas con las que hablé me dicen que están sin conductor (para Gran Hermano) y por eso está todo frenado".

"Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales pero desde ahí lo niegan", agregó más detalles sobre la situación de Santiago.

Adrián Pallares agregó al respecto:"No es que el canal decidió prescindir de Santiago, al contrario, es él quien prefiere tomar la decisión".

Santiago del Moro condujo las últimas ediciones del exitoso reality en el canal de las pelotas (2022, 2023 y 2023-2024). Minutos después, la periodista reveló la respuesta del propio conductor ante la consulta sobre el tema: "Tengo el contrato para firmar hasta el 2030, seguramente así será", dejando en claro que planea continuar en Telefe.