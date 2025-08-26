Santiago del Moro rompió el silencio y habló de su presunta renuncia a Telefe

En medio de los rumores que lo vinculaban con una renuncia a Telefe, Santiago del Moro salió a aclarar la situación: habló con PrimiciasYa y, más tarde, dejó un mensaje contundente en Instagram.
Santiago del Moro dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió a las versiones que circularon sobre su posible salida de Telefe. Su palabra en la nota.
Si bien no sabemos donde se originó el rumor, la periodista Paula Varela contó la información en Intrusos (América TV). Minutos después, la información empezó a replicarse en distintos medios y ante las decenas de consultas, la figura de Gran Hermano optó por dar su palabra. "No es así. Nada que ver", manifestó Santiago.
"A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano 'Generación Dorada'", amplió en su perfil personal Del Moro.
De esta manera, dejó en claro que está pensando en los proyectos que se avecinan con el canal de las pelotitas, entre ellos, el reality más famoso del mundo.
En Intrusos (América TV) lanzaron una fuerte versión sobre lo que podría convertirse en una de las renuncias más resonantes del año: la de Santiago del Moro, quien, según trascendió, habría decidido dar un paso al costado en Telefe después de conducir durante varias temporadas Gran Hermano.
Este martes, Paula Varela fue quien aportó más detalles sobre la noticia: "Quien se va de Telefe es Santiago del Moro, le escribí a él pero todavía no ha contestado".
Además sumó la periodista: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano".
En ese sentido, la panelista señaló: "Fue Santiago quien tomó la decisión y las personas con las que hablé me dicen que están sin conductor (para Gran Hermano) y por eso está todo frenado".
"Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales pero desde ahí lo niegan", agregó más detalles sobre la situación de Santiago.
Adrián Pallares agregó al respecto:"No es que el canal decidió prescindir de Santiago, al contrario, es él quien prefiere tomar la decisión".
Santiago del Moro condujo las últimas ediciones del exitoso reality en el canal de las pelotas (2022, 2023 y 2023-2024). Minutos después, la periodista reveló la respuesta del propio conductor ante la consulta sobre el tema: "Tengo el contrato para firmar hasta el 2030, seguramente así será", dejando en claro que planea continuar en Telefe.