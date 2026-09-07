Un inesperado protagonista rompió el silencio y dejó a Tuli Acosta en el ojo de la tormenta contra La Joaqui

"El rumor y chisme que se me puso atacó mi lado más íntimo que es mi dignidad y honor a un punto donde ya mi palabra no tenía peso", se defendió Tuli Acosta al ser vinculada en el final del noviazgo de su amigo con la cantante.

La furia del mejor amigo de La Joaqui tras el testimonio de Tuli Acosta en televisión

Facu Guarino, gran amigo de La Joaqui, compartió este fin de semana un picante mensaje en las redes donde apuntó directamente contra Tuli Acosta y sus recientes declaraciones.

“Me parece bastante inmaduro y nefasto que quieras instalar que hubo una ‘campaña de difamación’ en tu contra. Que la gente se entere de las cosas que hiciste no te vuelve mala. Si esas cosas te dejan mal parada, lo que te deja mal parada es haberlas hecho. Vos sabés perfectamente todo lo que hiciste y, sobre todo, todo lo que se calló. Entiendo que sea más fácil hablar de una campaña en tu contra que hacerte cargo de cómo actuaste", comenzó el influencer.

“También me sorprende que nieguen tan rotundamente ciertas cosas cuando nosotros vivimos situaciones completamente distintas. Como las veces que te quedabas a dormir ahí, lo negabas y después terminábamos enterándonos por la empleada de que efectivamente habías dormido ahí, sin mencionar la cantidad de disculpas públicas que mandabas para ir a la tele y negar ciertos acontecimientos, eso deja en evidencia que nunca fueron disculpas, siempre manipulación. El hecho que quieras poner un bozal legal habla de lo mucho que te perjudican las verdades”, continuó su descargo.

“Y me parece bastante hipócrita hablar ahora de respeto y de cómo se manejaron las cosas públicas cuando, incluso en momentos delicados, subían TikToks completamente innecesarios, como el del cumpleaños de Joaqui diciendo que eran ‘la parej4 perfecta’. Fuimos nosotros quienes la consolamos mientras ella te cuidaba en un estado completamente de ebriedad en su propio festejo o las veces que te festejaba su cumpleaños sorpresa por que no tenías con quien pasarlo”, puntualizó el joven.

Y cerró picante: “Entiendo que Joaqui haya decidido guardar silencio y respeto muchísimo que lo hiciera. Pero una cosa es guardar silencio y otra es permitir que, aprovechándose de ese silencio, se instale una versión de los hechos que quienes estuvimos cerca sabemos que no fue así. Nadie esperaba una disculpa de parte de ninguno de los dos. A esta altura, sinceramente, ojalá terminen juntos. Al final del día, son tal para cual”.