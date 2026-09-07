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Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

La información de este lunes indica que la internación de Mirtha Legrand se produjo después del cuadro gripal que ya la había obligado a ausentarse de su programa durante el fin de semana.

7 sept 2026, 11:28
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Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

Luego de ausentarse de la grabación de La noche de Mirtha debido a un fuerte cuadro gripal, Mirtha Legrand tuvo que ser internada en las últimas horas en el Sanatorio Mater Dei para permanecer bajo un mayor control médico.

La información fue dada a conocer por Analía Franchín en A la Barbarossa, donde explicó que la conductora estaría atravesando una bronquitis y que, en un primer momento, su médico de cabecera le había indicado reposo absoluto.

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Sin embargo, ante la evolución del cuadro, los profesionales decidieron ingresarla a una clínica de manera preventiva para poder monitorearla de cerca.

“Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada”, detalló Franchín.

La preocupación por la salud de Mirtha a sus 99 años había comenzado días atrás, cuando debió bajarse a último momento de la grabación de su histórico programa. En aquella oportunidad, Juana Viale ocupó su lugar y contó al aire que su abuela estaba atravesando una gripe y se encontraba medicada.

Cabe recordar que meses atrás la diva también había sufrido una fuerte bronquitis que la mantuvo durante varias semanas alejada de la televisión y requirió tratamiento médico.

Por el momento, la internación sería preventiva y Mirtha permanece bajo observación y control de los profesionales.

La preocupación por Mirtha Legrand y su ausencia en la televisión

La situación generó especial atención debido a que Mirtha Legrand mantiene una intensa actividad profesional a sus 99 años y continúa al frente de su histórico ciclo televisivo.

Su ausencia obligó a modificar la grabación prevista del programa y Juana Viale fue quien finalmente ocupó su lugar en la conducción. La decisión permitió mantener la emisión mientras la diva se concentra exclusivamente en su recuperación.

Desde su entorno priorizan que Mirtha respete los tiempos necesarios antes de retomar su agenda habitual. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su regreso a la pantalla.

     

 

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