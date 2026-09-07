Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada tras su problema de salud

La preocupación por la salud de Mirtha a sus 99 años había comenzado días atrás, cuando debió bajarse a último momento de la grabación de su histórico programa. En aquella oportunidad, Juana Viale ocupó su lugar y contó al aire que su abuela estaba atravesando una gripe y se encontraba medicada.

Cabe recordar que meses atrás la diva también había sufrido una fuerte bronquitis que la mantuvo durante varias semanas alejada de la televisión y requirió tratamiento médico.

Por el momento, la internación sería preventiva y Mirtha permanece bajo observación y control de los profesionales.

La preocupación por Mirtha Legrand y su ausencia en la televisión

La situación generó especial atención debido a que Mirtha Legrand mantiene una intensa actividad profesional a sus 99 años y continúa al frente de su histórico ciclo televisivo.

Su ausencia obligó a modificar la grabación prevista del programa y Juana Viale fue quien finalmente ocupó su lugar en la conducción. La decisión permitió mantener la emisión mientras la diva se concentra exclusivamente en su recuperación.

Desde su entorno priorizan que Mirtha respete los tiempos necesarios antes de retomar su agenda habitual. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su regreso a la pantalla.