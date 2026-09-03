Moria Casán hizo una tremenda confesión sobre Jorge Rial que salpica a Loly Antoniale: "Me pidió..."

En ese instante, las palabras de Moria fueron inmediatamente vinculadas con Mariana Antoniale, conocida como la Niña Loly, quien mantuvo una relación con Jorge Rial. Ante las interpretaciones que surgieron, Casán decidió explicar a qué momento hacía referencia. "Estábamos hablando del Bailando y las devoluciones y le comenté que me la había cruzado con Morena en Esperanto. Ahí, noté un quiebre en la voz", explicó.

Luego, la conductora profundizó sobre aquella situación y dejó una fuerte insinuación acerca del paso de Mariana Antoniale por el Bailando. "La verdad es que yo estaba en el Bailando, me pedía unas cositas mínimas pero mucho no podía hacer. Si la chica iba bien, no podía decir que iba mal", afirmó.

De esta manera, Moria Casán dio a entender que Jorge Rial habría intentado influir negativamente en la participación de Mariana Antoniale en el certamen. Incluso recordó una declaración posterior de la modelo: "Después ella misma dijo que se tuvo que ir del país porque le cerraban todas las puertas".

Sobre el final, Moria volvió a referirse directamente a la reciente chicana de Rial por los anunciantes de Intrusos y relativizó el enfrentamiento, aunque sin dejar pasar la oportunidad de remarcar el vínculo que tuvieron.

"Nada. A Jorge le digo que creo que el mensaje de los anunciantes estuvo de más pero me da igual. Yo le salvé el billete. Fui a Intrusos por un día y me quedé por cuatro meses porque funcionaba muy bien. Creo que ahí empezó alguna cosita de amor y odio", cerró.

Qué había dicho Jorge Rial sobre su historia con Moria Casán

La serie biográfica sobre Moria Casán tuvo algunas ausencias llamativas y una de ellas fue la de Jorge Rial. Sin embargo, el periodista se refirió al tema y dejó en claro qué piensa sobre su vínculo con La One, además de recordar un momento muy importante de su carrera.

Al hablar de la trayectoria de Moria, Rial destacó su enorme capacidad para mantenerse vigente y hasta la ubicó por encima de Susana Giménez. "Moria siempre estuvo arriba de Susana. Incluso cuando Susana tenía el éxito más grande. Es disruptiva", aseguró.

También resaltó una de las características que, según él, hacen única a la actriz: "Moria tiene una capacidad de putearte y después de abrazarte y te hace enojar y después la amás. No hay muchas que puedan hacer eso".

Sobre las diferencias públicas que tuvieron, especialmente por el reemplazo de Moria al frente de Intrusos durante cuatro meses, Jorge bajó el tono a la polémica. "Los dos sabemos que es parte del show. Ella no está enojada conmigo, ni yo con ella. Si vine ahora nos abrazamos", explicó. Y sobre su ausencia en la ficción, fue contundente: "Cero me importa".

Además, Rial recordó con gratitud que en 1999 Moria le dio la posibilidad de volver a la televisión al convocarlo para un programa especial. "Fue un honor que Moria haya pensado en mí para ese momento tan trascendental de su vida", expresó.