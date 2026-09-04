Moria destrozó a Jorge Rial y apuntó a su punto más débil tras el conflicto por La Niña Loly: “Es un viudo...”

"Rial ha tenido que ver mucho en mi vida y yo fundamental en la de él, más que él en la mía, porque lo hice volver a la tele. Pero un hombre que lo haces volver a la tele y después te combate, porque a mí me combatió mucho como lo combatión a Sofovich durante tiempo", siguió recordando la One.

"¿Vos crees que La Niña Loly es el punto G de Rial?", le consultó el periodista Gustavo Méndez acerca de aquel noviazgo del periodista que duró tres años. Y la conductora de La mañana con Moria comentó: "Puede ser porque hay algo que lo enoja y lo saca".

Moria Casán aclaró si llamó a Jorge Rial y fue categórica

Desde su programa, Moria Casán contestó tras escuchar las palabras de Jorge Rial donde recordaba un momento de la vida de Sofía Gala que años atrás fue muy comentado en los medios.

"Yo creo que nunca en la vida llamé a Rial por teléfono, juro que no me acuerdo, incluso ahora no tengo su teléfono", comenzó la diva.

Y dejó en claro que ella estaba de acuerdo aquella relación sentimental que tuvo su hija con alguien mucho mayor: "En el caso de Sofía Gala que ella tenía 14 y el señor mayor que tenía 39, me vino pedir su mano y yo estaba contenta que estuviera con él, se habían enamorado y acepté".

"Él quería tener a la pareja en su programa (Intrusos) y él a Sofía la quería y ella creo que también, nunca se lo pregunté. Pero ese programa era el living del espectáculo y por eso Rial se hizo millonario con ese programa", reconoció.

Y cerró picante sobre el periodista: "Pensará que me duele pero no sé, es un viudo del aire, estará enojado. Son viudos del aire, estará arañando y generan quilombo y visibilidad. Chocó una Ferrari dicho por él, tuvo sus subidas y sus bajadas".