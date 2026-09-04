El palito dardo de Moria Casán a Marcelo Tinelli en su visita a Intrusos: "Prefiero ser..."

"¡Como corresponde... en el centro! No como otro que se sienta a la izquierda", deslizó entonces una picantísima Moria con una sonrisa pícara por la evidente referencia al lugar que le dieron recientemente a Marcelo Tinelli en el streaming de Luzu TV, donde recrearon el antológico VideoMatch, pero en lugar de darle el centro del escritorio, Nico Occhiato se ubicó ocupó el lugar central y dejó al conductor del lado izquierdo cual si fuera un simple colaborador.

Claro que, rápida de reflejos, inmediatamente la exvedette desvió la chicana -que todos festejaron en el piso- explicando que "hay diferentes clases de marquesina". "Por ejemplo, las marquesinas de teatro encabeza siempre el que va a la izquierda", señaló Moria Casán.

Y tras asegurar que son cuestiones de la jerga teatral, Adrián Pallares remarcó que el cartel es el "pan del artista", lo cual fue confirmado por Moria quien concluyó con una letal definición ¿dirigida a Marcelo Tinelli?: "Es preferible ser cabeza de ratón y no cola de león".

Cómo fue el cruce entre Moria Casán y Jorge Rial por la conducción de Intrusos

Recientemente Moria Casán y Jorge Rial protagonizaron un fuerte cruce mediático que volvió a poner en escena las diferencias que mantienen desde la época en que la diva estuvo al frente de Intrusos. Todo comenzó a partir de unas declaraciones del periodista, quien recordó su regreso al histórico programa de América TV en 2018, tras una licencia de varios meses.

Durante una entrevista en Desayuno Americano, Rial aseguró que tuvo que retomar la conducción para recuperar los números de audiencia y la publicidad. “Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí”, sostuvo.

Las palabras llegaron a Moria, quien fue consultada sobre el tema mientras asistía a los Premios Pinti en el Teatro Colón. Allí también le preguntaron por una posible cena de reencuentro de figuras de Intrusos, ante lo cual respondió: “Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir”.

Sin embargo, cuando le transmitieron los dichos de Rial sobre la supuesta pérdida de auspiciantes durante su reemplazo, la conductora fue contundente: “Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche”.

Moria, además, defendió su paso por el ciclo y recordó el contexto que encontró al asumir: “Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos”.

Finalmente, reivindicó su gestión y explicó por qué permaneció cuatro meses: “Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo”.