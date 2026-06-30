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El mapa de los duelos de Argentina contra selecciones africanas en Mundiales: rachas, el mito de Nigeria y la marca de Messi

La Selección Argentina se prepara para disputar un cruce inédito en los 16avos de final del Mundial 2026. Del histórico porrazo en Italia 1990 al reciente triplete Messi frente a Argelia, un repaso detallado por los enfrentamientos que forjaron este historial en la máxima cita.

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El mapa de los duelos de Argentina contra selecciones africanas en Mundiales: rachas, el mito de Nigeria y la marca de Messi

El camino de la Copa del Mundo ingresa en su etapa más electrizante y el fixture vuelve a poner cara a cara al vigente campeón con el fútbol de un continente con el que tiene una larga historia. Este viernes la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y afrontará un nuevo capítulo ante un combinado africano.

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La primera vez que se cruzó contra un conjunto de aquel continente, el recuerdo perduró en el tiempo por el impacto global que provocó. En Italia 1990, la Albiceleste, que venía de ser campeona en México 1986, debutó con una inesperada derrota por 1-0 frente a Camerún, que se impuso gracias al recordado cabezazo de François Omam-Biyik. A pesar de ese comienzo adverso, el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo reaccionó a tiempo y terminó disputando la final de ese torneo.

En Italia 1990, Argentina debutó con una inesperada derrota por 1-0 frente a Camerún

Cuál es la selección africana a la que más veces enfrentó Argentina en los Mundiales

Más de treinta años después de aquella primera experiencia, el recorrido sumó ocho antecedentes totales y un rival que se transformó en un auténtico clásico de los sorteos: Nigeria. De los ocho enfrentamientos de Argentina ante selecciones africanas, cinco fueron frente a las Águilas Verdes, que coincidieron con la Albiceleste en cuatro Copas del Mundo consecutivas entre 1994 y 2018.

La cronología de este duelo particular arroja los siguientes datos:

  • Estados Unidos 1994: Argentina remontó el marcador y ganó 2-1 con un doblete de Claudio Caniggia, luego del gol inicial de Samson Siasia. Aquel partido trascendió el resultado, ya que fue el último de Diego Armando Maradona en un Mundial, inmortalizado por la imagen de la enfermera que lo acompañó al control antidopaje.

  • Corea-Japón 2002: Volvieron a verse las caras en el debut de la zona. Un tanto de Gabriel Batistuta alcanzó para el triunfo por 1-0, aunque esa victoria no evitó una temprana eliminación en la fase de grupos bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

  • Sudáfrica 2010: El cruce tuvo un valor especial para Lionel Messi. En el certamen que tuvo a Maradona como DT, el capitán disputó su primer partido como titular frente a una selección africana en una Copa del Mundo de mayores, partido que Argentina ganó 1-0 con gol de Gabriel Heinze. El rosarino ya conocía a Nigeria, dado que en la final del Mundial Sub-20 de 2005 le había marcado dos goles para salir campeón juvenil.

  • Brasil 2014 y Rusia 2018: En ambas oportunidades la victoria quedó en manos de Argentina y los goleadores de los dos partidos fueron exactamente los mismos: Lionel Messi y Marcos Rojo. El primero terminó 3-2 y el segundo fue un agónico 2-1 que selló la clasificación a octavos tras un estreno complejo ante Islandia.

Qué otros países africanos jugaron contra la Selección Argentina en Copas del Mundo

Fuera del clásico ante Nigeria y el debut ante Camerún, la Selección sumó partidos contra otros dos rivales del continente africano:

Costa de Marfil era, hasta este torneo, la única selección africana debutante que había enfrentado Argentina en un Mundial. Sucedió en Alemania 2006, cuando el equipo de José Néstor Pékerman se impuso 2-1 con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. Aquella tarde, el entrenador optó por no darle minutos a Messi.

El antecedente más reciente entre Argentina y un equipo africano tuvo como protagonista absoluto a Messi en la actual edición del Mundial 2026, cuando vencieron 3-0 a Argelia. En ese cruce, el capitán convirtió los tres goles, alcanzó el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales y pocos días después lo dejó atrás con un nuevo doblete. Con el conseguido ante Jordania, lidera esa tabla histórica con 19 tantos.

Cómo llega Cabo Verde al cruce de eliminación directa contra Argentina

Ahora será el turno de Cabo Verde, que afronta su primera Copa del Mundo tras avanzar invicto desde un grupo en el que compartió zona con España, Uruguay y Arabia Saudita, lo que lo convirtió en la gran revelación de este torneo. El conjunto africano logró clasificar a los playoffs con tres empates en su cuenta y buscará seguir sorprendiendo en los Estados Unidos cuando se enfrente con la Albiceleste, poniendo en juego un lugar entre los 16 mejores del planeta.

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