Franco Colapinto
Automovilismo
Automovilismo

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos que sorprendió a Alpine

El piloto argentino finalizó 11° con Alpine y rozó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Aunque mostró cierto fastidio por la estrategia del equipo, se expresó con confianza en redes sociales y ya piensa en su próxima carrera en Monza.

Franco Colapinto tuvo este fin de semana su mejor actuación desde que se sumó a Alpine en la Fórmula 1. El joven piloto argentino finalizó en la 11ª posición en el Gran Premio de Países Bajos, quedando a tan solo un puesto de sumar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo.

La reina Máxima, Guillermo y sus tres hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 que corre Colapinto en Holanda

Si bien el resultado lo dejó conforme con su rendimiento personal, Colapinto no ocultó su malestar por la estrategia planteada por la escudería francesa, que lo dejó a las puertas del objetivo. Sin embargo, horas más tarde se volcó a sus redes sociales y se mostró con una actitud positiva de cara a lo que viene.

Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad… Gracias a mis ingenieros y mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos. ¡Ya van a venir los puntos!”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con varias imágenes junto a su auto, sus mecánicos y pilotos como Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

el-mensaje-de-franco-colapinto-tras-el-gp-de-paises-bajos-foto-captura-PYTGQAARYJGONFGQI3WUZUMUEM

El piloto de Pilar continúa dando pasos firmes en su adaptación a la Fórmula 1 y su próximo desafío será nada menos que en Monza, un circuito muy especial para su carrera: allí fue donde debutó en 2024 con Williams. Esta vez volverá con Alpine, decidido a buscar los primeros puntos que se le escaparon en Zandvoort.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La Fórmula 1 se traslada a Italia para disputar el Gran Premio de Monza, programado para el domingo 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, continuará el sábado 6 con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera en el legendario trazado italiano.

Horarios del GP de Monza (hora de Argentina):

  • Viernes 5 de septiembre: 8.30 Práctica Libre 1 – 12.00 Práctica Libre 2
  • Sábado 6 de septiembre: 7.30 Práctica Libre 3 – 11.00 Clasificación
  • Domingo 7 de septiembre: 10.00 Carrera
