El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos que sorprendió a Alpine

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La Fórmula 1 se traslada a Italia para disputar el Gran Premio de Monza, programado para el domingo 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, continuará el sábado 6 con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera en el legendario trazado italiano.

Horarios del GP de Monza (hora de Argentina):