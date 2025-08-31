El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos que sorprendió a Alpine

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
La Fórmula 1 se traslada a Italia para disputar el Gran Premio de Monza, programado para el domingo 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, continuará el sábado 6 con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera en el legendario trazado italiano.
Horarios del GP de Monza (hora de Argentina):
- Viernes 5 de septiembre: 8.30 Práctica Libre 1 – 12.00 Práctica Libre 2
- Sábado 6 de septiembre: 7.30 Práctica Libre 3 – 11.00 Clasificación
- Domingo 7 de septiembre: 10.00 Carrera