En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Holanda
Automovilismo

El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia

Franco Colapinto finalizó 11° en el GP de Países Bajos y se quedó a un paso de sumar sus primeros puntos con Alpine. El piloto argentino criticó la estrategia del equipo y ya apunta al próximo Gran Premio en Monza.

El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia

El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia
Leé también Franco Colapinto en la Fórmula 1: así se vive el Gran Premio de Países Bajos
Franco Colapinto en la Fórmula 1: así se vive el Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino mostró una gran performance en Zandvoort, recuperando posiciones con varios adelantamientos sobre sus rivales. Sin embargo, se vio perjudicado en dos ocasiones por el Safety Car y por decisiones de la escudería, que priorizó a Pierre Gasly en la estrategia de carrera.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo hecho. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, declaró Colapinto en la rueda de prensa.

El piloto enfatizó su decepción por no haber sumado puntos, a pesar de que la oportunidad estuvo al alcance: “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, enfocarse en la próxima”.

Crítica a la estrategia de Alpine

Colapinto fue directo al señalar la falta de coordinación dentro del equipo: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

El joven piloto dejó claro que la segunda detención en boxes y la priorización de Gasly le impidieron entrar en el top 10, a pesar de haber manejado el que es considerado el auto menos competitivo de la categoría.

franco en alpine

Mirando hacia el Gran Premio de Italia

Colapinto ya proyecta la próxima fecha en Monza, donde debutó en la Fórmula 1 al mando del Williams FW46 en 2024. “Ahí debuté el año pasado. Ojalá que sea un buen fin de semana”, comentó, anticipando la búsqueda de puntos en Italia.

En total, Colapinto ganó cuatro posiciones en pista y sumó otra gracias a la penalización de Antonelli, cerrando una actuación sólida que refleja su talento y capacidad de adaptación, pese a las limitaciones del monoplaza Alpine A525.

En diálogo con el canal oficial de la F1, Colapinto expresó: “Estoy bastante decepcionado. Creo que ha sido una carrera muy buena en la que hemos sacado el máximo partido. Con el último coche de seguridad estuvimos muy cerca de los puntos. Con un poco más de suerte y unas situaciones más favorables, habría puntuado”.

“No estoy muy contento, pero creo que hemos hecho una buena carrera. Tenía confianza con el coche, hice un buen trabajo en equipo con Pierre, le dejé pasar al principio de la carrera. Tenemos que revisar algunas cosas después”, añadió.

La Fórmula 1 volverá a la acción la próxima semana en Monza, con Colapinto buscando finalmente sumar sus primeros puntos con Alpine y cerrar la temporada con actuaciones sólidas en circuitos que ya conoce del año pasado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Holanda Alpine
Notas relacionadas
La reina Máxima, Guillermo y sus tres hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 que corre Colapinto en Holanda
GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar