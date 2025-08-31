El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia

Crítica a la estrategia de Alpine

Colapinto fue directo al señalar la falta de coordinación dentro del equipo: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

El joven piloto dejó claro que la segunda detención en boxes y la priorización de Gasly le impidieron entrar en el top 10, a pesar de haber manejado el que es considerado el auto menos competitivo de la categoría.

franco en alpine

Mirando hacia el Gran Premio de Italia

Colapinto ya proyecta la próxima fecha en Monza, donde debutó en la Fórmula 1 al mando del Williams FW46 en 2024. “Ahí debuté el año pasado. Ojalá que sea un buen fin de semana”, comentó, anticipando la búsqueda de puntos en Italia.

En total, Colapinto ganó cuatro posiciones en pista y sumó otra gracias a la penalización de Antonelli, cerrando una actuación sólida que refleja su talento y capacidad de adaptación, pese a las limitaciones del monoplaza Alpine A525.

En diálogo con el canal oficial de la F1, Colapinto expresó: “Estoy bastante decepcionado. Creo que ha sido una carrera muy buena en la que hemos sacado el máximo partido. Con el último coche de seguridad estuvimos muy cerca de los puntos. Con un poco más de suerte y unas situaciones más favorables, habría puntuado”.

“No estoy muy contento, pero creo que hemos hecho una buena carrera. Tenía confianza con el coche, hice un buen trabajo en equipo con Pierre, le dejé pasar al principio de la carrera. Tenemos que revisar algunas cosas después”, añadió.

La Fórmula 1 volverá a la acción la próxima semana en Monza, con Colapinto buscando finalmente sumar sus primeros puntos con Alpine y cerrar la temporada con actuaciones sólidas en circuitos que ya conoce del año pasado.