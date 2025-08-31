En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Holanda
Automovilismo

GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto lamentó quedarse al borde de los puntos en el Gran Premio de Países Bajos y aseguró que hubiera sido “bastante fácil sumar al menos uno” si Alpine hubiera manejado mejor la estrategia durante la carrera.

GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

En una carrera intensa y cambiante en el Circuito de Zandvoort, Oscar Piastri (McLaren) lideró de principio a fin, estirando su ventaja en la cima del Campeonato de Fórmula 1. A lo largo de las 72 vueltas, Lando Norris intentó acecharlo, pero su monoplaza falló sobre el final, obligándolo a abandonar. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaron el podio.

Leé también Colapinto sorprendió en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1
Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto realizó una actuación destacada, aunque se vio perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car. En la pista, mostró su talento con varios adelantamientos: en la recta principal superó a Pierre Gasly en dos ocasiones, y en la curva tres logró superar a Gabriel Bortoleto (Sauber) y Nico Hülkenberg (Sauber), quienes fueron sus rivales más notables durante la carrera.

Gracias a su desempeño, Colapinto recuperó varias posiciones sobre el final y terminó en el 11° lugar, marcando su mejor actuación con Alpine y rozando por primera vez la zona de puntos en la Fórmula 1.

Piastri se afianza como líder del campeonato

Con su victoria en Zandvoort, que representa su séptimo triunfo de la temporada, Oscar Piastri consolidó su liderazgo en el campeonato, sacándole aún más ventaja a su compañero Lando Norris, quien abandonó por un problema en el motor.

El top 3 del campeonato queda conformado por:

  • Oscar Piastri: 309 puntos

  • Lando Norris: 275 puntos

  • Max Verstappen: 205 puntos

El resto del top 10 lo completan: Russell (184), Leclerc (151), Hamilton (109), Antonelli (64), Albon (64), Hulkenberg (37) y Hadjar (37). Colapinto, quien aún no sumó puntos, ocupa el 20° lugar, aunque estuvo muy cerca de abrir su marcador en esta carrera.

Las palabras de Colapinto

Tras la carrera, Colapinto se mostró autocrítico con el equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar puntos, estuvimos mal en no haberlo hecho. No había que esforzarse mucho”, reconoció.

A pesar de ello, valoró su desempeño y su progresión con Alpine: “Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, más cómodo”.

El australiano también habló tras su triunfo, destacando el esfuerzo del equipo y lamentando la mala suerte de su compañero: Me sentí en control desde la primera vuelta y mantuve el ritmo cuando era necesario, pero lo siento por Lando”, dijo Piastri.

Además, resaltó la importancia de la estrategia y la colaboración del equipo: “El comienzo del fin de semana parecía difícil, pero lo conseguí en la clasificación y estoy muy contento con el resultado. Un par de Autos de Seguridad le dieron emoción a la carrera. Esto fue un gran esfuerzo de equipo. Queda mucho camino por recorrer, así que seguiremos adelante, carrera a carrera”.

F1

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Holanda Fórmula 1 McLaren Alpine
Notas relacionadas
Franco Colapinto en la Fórmula 1: así se vive el Gran Premio de Países Bajos
La reina Máxima, Guillermo y sus tres hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 que corre Colapinto en Holanda
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar