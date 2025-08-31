GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

El top 3 del campeonato queda conformado por:

Oscar Piastri: 309 puntos

Lando Norris: 275 puntos

Max Verstappen: 205 puntos

El resto del top 10 lo completan: Russell (184), Leclerc (151), Hamilton (109), Antonelli (64), Albon (64), Hulkenberg (37) y Hadjar (37). Colapinto, quien aún no sumó puntos, ocupa el 20° lugar, aunque estuvo muy cerca de abrir su marcador en esta carrera.

Las palabras de Colapinto

Tras la carrera, Colapinto se mostró autocrítico con el equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar puntos, estuvimos mal en no haberlo hecho. No había que esforzarse mucho”, reconoció.

A pesar de ello, valoró su desempeño y su progresión con Alpine: “Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, más cómodo”.

El australiano también habló tras su triunfo, destacando el esfuerzo del equipo y lamentando la mala suerte de su compañero: “Me sentí en control desde la primera vuelta y mantuve el ritmo cuando era necesario, pero lo siento por Lando”, dijo Piastri.

Además, resaltó la importancia de la estrategia y la colaboración del equipo: “El comienzo del fin de semana parecía difícil, pero lo conseguí en la clasificación y estoy muy contento con el resultado. Un par de Autos de Seguridad le dieron emoción a la carrera. Esto fue un gran esfuerzo de equipo. Queda mucho camino por recorrer, así que seguiremos adelante, carrera a carrera”.