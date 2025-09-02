La dura sanción de la provincia de Buenos Aires a los hinchas de Independiente y la U de Chile por los incidentes. 

los-hinchas-de-independiente-se-metieron-en-la-tribuna-de-la-u-de-chile-foto-reutersfacundo-morales-6UY4KAUYV7A4GUF5W4YRMG2RGA Los hinchas de Independiente se metieron en la tribuna de la U de Chile (Foto: REUTERS)

Lo más grave llegó después. Según informó el ente de seguridad, un grupo de estos simpatizantes manipuló elementos contundentes —palos, varillas metálicas y otros objetos similares— que habrían sido extraídos de forma violenta del propio estadio. Para ello, destrozaron estructuras como puestos de comida, sanitarios, gradas y otras instalaciones internas del estadio.

“El accionar de estos individuos puso en riesgo la integridad física de muchas personas presentes en el evento”, aseguraron desde Aprevide. La situación escaló al punto de requerir intervención policial para evitar un enfrentamiento mayor.

Una sanción colectiva con efecto inmediato

Frente a los hechos de violencia protagonizados por los hinchas de Universidad de Chile, Aprevide decidió aplicar una sanción de carácter colectivo. Ningún simpatizante del club chileno podrá asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta finales de 2027.

La resolución fue fundamentada en “la violencia ejercida por la parcialidad visitante y el perjuicio ocasionado a las condiciones de seguridad del recinto deportivo”, según detallaron en el comunicado oficial.

Además, el organismo informó que ya trabaja en la identificación puntual de los responsables, con el objetivo de iniciar acciones penales contra quienes hayan incurrido en delitos. “Estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y proteger a los espectadores”, explicaron.

Simpatizantes de Independiente también fueron sancionados

La violencia no fue exclusiva del lado visitante. Una vez iniciados los disturbios por parte de los hinchas de Universidad de Chile, varios simpatizantes locales respondieron a la provocación. Desde las tribunas Santoro y Pavoni Baja, algunos seguidores de Independiente intentaron acercarse a la tribuna visitante, lo que motivó un refuerzo inmediato del operativo policial.

Aprevide informó que estos hinchas locales “agredieron violentamente a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile que aún permanecían en la tribuna”, lo que generó un riesgo real para sus vidas e integridad física. “Se provocó un contexto de violencia generalizada en dicho evento”, agregaron desde el ente regulador.

una-imagen-de-los-incidentes-en-avellaneda-foto-efe-2KQRU3YRVND7LLUZHNTZ4TWVS4 Una imagen de los incidentes en Avellaneda. (Foto: EFE)

Por ese motivo, 40 simpatizantes de Independiente fueron sancionados de manera preventiva y no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta que la Justicia se expida sobre su situación legal.

La investigación judicial está en curso y se espera que en las próximas semanas se determinen responsabilidades individuales, lo que podría derivar en sanciones penales.

Qué sigue para los hinchas sancionados

Los hinchas de Universidad de Chile no podrán ingresar a ningún estadio de la provincia hasta, al menos, diciembre de 2027. En el caso de los simpatizantes de Independiente, la restricción es preventiva y su duración dependerá de la resolución judicial.

Mientras tanto, Aprevide continuará trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad y la Justicia para esclarecer los hechos y aplicar nuevas medidas si fueran necesarias.

En un contexto donde la violencia sigue siendo un problema en el fútbol sudamericano, decisiones como esta marcan un paso firme hacia una cultura de mayor seguridad y responsabilidad en los espectáculos deportivos.