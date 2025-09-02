Mauro Icardi y la China Suárez mostraron por primera vez su lujosa mansión en Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez mostraron por primera vez la fachada de su lujosa casa en Estambul, Turquía. Desde las redes sociales, la pareja compartió con sus seguidores una foto del exterior de la imponente mansión.
Mauro Icardi y la China Suárez sorprendieron a sus seguidores al mostrar por primera vez la fachada de su espectacular casa en Estambul.
A través de sus historias de Instagram, el ídolo del Galatasaray subió un collage con dos fotos de su vivienda. “Home sweet home”, escribió junto a los emojis de una casa, luna y estrellas.
En la imagen de arriba se puede ver que la casa del futbolista y la actriz es blanca con techo de tejas oscuras y cuenta con dos plantas y chimenea.
En la foto de abajo, en tanto, se puede apreciar el bellisimo jardín con una piscina, sillones y distinguidas reposeras.
Días atrás, la ex Casi Ángeles se reencontró con Rufina, Magnolia y Amancio y decidió compartir un fragmento de su día a día familiar con sus seguidores. A través de varias imágenes, mostró cómo los pequeños se divirtieron en actividades tanto con ella como con Icardi.
La China acompañó el video con el título “Mis cositas lindas”, reflejando su estado de ánimo y la felicidad que le generaba volver a pasar tiempo con sus hijos.
La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando sin señales de tregua. Lo que comenzó como simples reproches se transformó en una compleja red de acusaciones cruzadas, demandas judiciales y escándalos mediáticos. Con el correr del tiempo, las diferencias se profundizan y ninguno parece dispuesto a ceder en busca de una solución.
En las últimas horas, nuevos episodios volvieron a encender la polémica. Un mensaje publicado por Icardi en sus redes sociales dejó entrever el inicio de una nueva confrontación. "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió, con un tono desafiante y enigmático. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en Puro Show (El Trece), este movimiento forma parte de una renovada estrategia legal del jugador. Recientemente, Icardi se habría reunido con sus abogadas para pedir la recusación del juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", afirmó Méndez, en referencia al conflicto judicial que los enfrenta.
Además, el periodista señaló que esta maniobra podría abrir la puerta a una nueva instancia legal, permitiéndole a Icardi reactivar el pedido de restitución internacional de sus hijas.
"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó.