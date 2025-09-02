Mauro Icardi y la China Suárez mostraron por primera vez su lujosa mansión en Turquía

Días atrás, la ex Casi Ángeles se reencontró con Rufina, Magnolia y Amancio y decidió compartir un fragmento de su día a día familiar con sus seguidores. A través de varias imágenes, mostró cómo los pequeños se divirtieron en actividades tanto con ella como con Icardi.

La China acompañó el video con el título “Mis cositas lindas”, reflejando su estado de ánimo y la felicidad que le generaba volver a pasar tiempo con sus hijos.

casa de icardi y la china

La maniobra legal de Mauro Icardi que complica a Wanda Nara: la estrategia con sus abogadas

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando sin señales de tregua. Lo que comenzó como simples reproches se transformó en una compleja red de acusaciones cruzadas, demandas judiciales y escándalos mediáticos. Con el correr del tiempo, las diferencias se profundizan y ninguno parece dispuesto a ceder en busca de una solución.

En las últimas horas, nuevos episodios volvieron a encender la polémica. Un mensaje publicado por Icardi en sus redes sociales dejó entrever el inicio de una nueva confrontación. "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió, con un tono desafiante y enigmático. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en Puro Show (El Trece), este movimiento forma parte de una renovada estrategia legal del jugador. Recientemente, Icardi se habría reunido con sus abogadas para pedir la recusación del juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", afirmó Méndez, en referencia al conflicto judicial que los enfrenta.

Además, el periodista señaló que esta maniobra podría abrir la puerta a una nueva instancia legal, permitiéndole a Icardi reactivar el pedido de restitución internacional de sus hijas.

"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó.