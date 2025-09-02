Susto en Boca por el estado de salud de Miguel Ángel Russo: ¿qué le ocurre al DT?

Por qué Russo fue a un sanatorio

Fuentes del club explicaron que Russo, de 69 años, acudió a un centro médico únicamente para realizarse diversos estudios. Incluso trascendió que se trataba de controles vinculados a una infección urinaria.

De esta forma, desde la institución descartaron las versiones que hablaban de internación por debilidad o desorientación, rumores que se potenciaron porque el plantel tenía dos días libres tras la victoria ante Aldosivi y el DT aprovechó ese lapso para hacerse los chequeos.

Cómo es la actualidad de Miguel Russo en relación a su salud

El entrenador superó un cáncer hace algunos años y, según su entorno, hoy no hay señales de gravedad. Lo que sí lo afecta en su día a día es la fuerte medicación que toma para prevenir recaídas, algo que incide en su aspecto físico y en su energía.

Durante el último partido, una imagen en la que aparecía con los ojos cerrados en el banco se viralizó y hasta generó burlas en redes sociales, como si se hubiera quedado dormido. Ese tipo de situaciones alimenta las especulaciones sobre su estado.

Qué dicen en Boca Predio sobre la salud del DT

En el día a día, las voces que conviven con él en Ezeiza no son unánimes. “Yo lo veo lúcido. Tal vez muchos se guían por algunos problemas motrices, o porque la voz se le pueda entrecortar a veces en las conferencias, pero está igual que siempre”, relató una fuente que lo trata a diario.

Otro testimonio, sin embargo, puso el acento en lo físico: “A Miguel lo ayudan a subir al micro, le abren las puertas de blindex del predio porque son pesadas, lo acompañan al vestuario”.

Cómo trabaja Russo junto a su cuerpo técnico

En lo estrictamente futbolístico, Russo se apoya en tres colaboradores claves: Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda, en el área táctica, y Adrián Gerónimo, en la preparación física. Este esquema le permite al entrenador administrar sus energías.

Algunos días, incluso, se presenta en la práctica con el entrenamiento ya iniciado si se trata de turnos matutinos, pero sigue al frente de la toma de decisiones y de la planificación.

Además, la exposición pública no parece ser un problema: el DT no solo da las conferencias de prensa posteriores a los partidos, sino que agregó otras por iniciativa propia. Una de ellas fue cuando enfrentó rumores de renuncia vinculados a su salud, los mismos que su hijo Nacho había desmentido.

La visita de Miguel Russo a una clínica en Buenos Aires desató rumores, pero desde Boca los desactivaron con una explicación clara: se trató de estudios médicos de rutina. El DT de 69 años sigue al frente del plantel, apoyado en su cuerpo técnico y con la fortaleza que lo caracteriza, pese a que su estado físico genere debates internos y externos.