En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Aston Villa Football Club
Dibu Martínez
FÚTBOL

El inesperado mensaje de Aston Villa tras el pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina estuvo en la mira del Manchester United, pero la operación nunca se concretó. También descartó una propuesta de Turquía y seguirá en Aston Villa.

El inesperado mensaje de Aston Villa tras el pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United

La ventana de transferencias en Europa cerró con una de las historias más resonantes del mercado: Emiliano “Dibu” Martínez continuará en el Aston Villa después de que se frustrara su posible pase al Manchester United. El arquero de la Selección Argentina, que cumplió 33 años en medio de la novela, optó por permanecer en el club inglés tras descartarse un ofrecimiento del fútbol turco.

Leé también ¿Se va del Aston Villa? Revelan las dos importantes ofertas que recibió el Dibu Martínez
¿se va del aston villa? revelan las dos importantes ofertas que recibio el dibu martinez
image

Por qué no se dio el pase al Manchester United

El United tenía a Martínez en su lista de opciones para reforzar el arco, pero finalmente eligió contratar al belga Senne Lammens, diez años más joven, procedente del Royal Antwerp. Según el periodista Fabrizio Romano, los “Diablos Rojos” nunca llegaron a presentar una oferta formal por el marplatense, aunque existieron charlas exploratorias.

El propio arquero argentino había mostrado interés en la posibilidad de mudarse a Old Trafford. De hecho, de acuerdo con The Athletic, llegó a pedirle a Lisandro Martínez, su compañero en la Selección, que intercediera en las conversaciones. Incluso hubo contactos en junio y julio con el entrenador Rubén Amorim, pero las negociaciones no prosperaron.

Cuál fue el rol del Aston Villa en la negociación

El Aston Villa nunca se mostró convencido de desprenderse de su arquero titular. Martínez tiene contrato hasta 2029, con un salario superior al de André Onana, actual arquero del United, lo que complicaba cualquier operación en términos financieros.

Además, desde Birmingham habrían exigido una cifra de traspaso superior a los 30 millones de libras, un monto que terminó por enfriar la negociación. Ante esas condiciones, el United optó por otro perfil y cerró la llegada de Lammens.

Por qué Dibu Martínez descartó la oferta de Turquía

Paralelamente, Martínez recibió un sondeo del Galatasaray de Turquía. Sin embargo, el arquero consideró que dar ese paso significaría un retroceso en su carrera y descartó la posibilidad. Su objetivo es mantenerse en la élite del fútbol europeo, compitiendo en la Premier League y en torneos internacionales de primer nivel.

El mensaje del Aston Villa tras el cierre del mercado

Con la certeza de que el argentino seguirá bajo la tutela de Unai Emery, Aston Villa celebró su continuidad con un gesto especial: en redes sociales saludaron a su arquero y capitán con un “Feliz cumpleaños, Emi”, en el día en que cumplió 33 años.

El mensaje coincidió con el regreso de Martínez a la Selección argentina, donde se prepara para disputar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador rumbo al Mundial 2026.

astonvilla_dibu

Qué se sabe del futuro del arquero campeón del mundo

Pese a que este mercado parecía ser la oportunidad para dar un salto en su carrera, Martínez permanecerá en Aston Villa al menos una temporada más. Su situación deportiva es particular: no jugó en la primera fecha de la Premier por suspensión, fue titular en la segunda (derrota ante Brentford) y no estuvo convocado en la última caída contra Crystal Palace.

Ahora, su presente inmediato está en la Selección argentina. Al arribar al país, evitó hablar con la prensa y se sumó a los entrenamientos programados por Lionel Scaloni. El jueves, desde las 20:30, defenderá el arco albiceleste en el estadio Monumental contra Venezuela.

El frustrado pase al Manchester United dejó al descubierto el delicado equilibrio entre el deseo de un futbolista y las decisiones institucionales. Aunque Martínez buscaba un nuevo desafío, Aston Villa priorizó su permanencia. El saludo de cumpleaños del club inglés, en paralelo a su vuelta a la Selección, fue la muestra más clara de que, al menos por ahora, el “Dibu” seguirá siendo referente en Birmingham.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aston Villa Football Club Dibu Martínez
Notas relacionadas
Las lujosas vacaciones del Dibu Martínez: Lamborghini, playa y relax total en Miami
¿El mejor del mundo? Nominaron al Dibu Martínez a un premio que podría consagrarlo definitivamente
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar