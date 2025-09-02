El inesperado mensaje de Aston Villa tras el pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United

Además, desde Birmingham habrían exigido una cifra de traspaso superior a los 30 millones de libras, un monto que terminó por enfriar la negociación. Ante esas condiciones, el United optó por otro perfil y cerró la llegada de Lammens.

Por qué Dibu Martínez descartó la oferta de Turquía

Paralelamente, Martínez recibió un sondeo del Galatasaray de Turquía. Sin embargo, el arquero consideró que dar ese paso significaría un retroceso en su carrera y descartó la posibilidad. Su objetivo es mantenerse en la élite del fútbol europeo, compitiendo en la Premier League y en torneos internacionales de primer nivel.

El mensaje del Aston Villa tras el cierre del mercado

Con la certeza de que el argentino seguirá bajo la tutela de Unai Emery, Aston Villa celebró su continuidad con un gesto especial: en redes sociales saludaron a su arquero y capitán con un “Feliz cumpleaños, Emi”, en el día en que cumplió 33 años.

El mensaje coincidió con el regreso de Martínez a la Selección argentina, donde se prepara para disputar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador rumbo al Mundial 2026.

astonvilla_dibu

Qué se sabe del futuro del arquero campeón del mundo

Pese a que este mercado parecía ser la oportunidad para dar un salto en su carrera, Martínez permanecerá en Aston Villa al menos una temporada más. Su situación deportiva es particular: no jugó en la primera fecha de la Premier por suspensión, fue titular en la segunda (derrota ante Brentford) y no estuvo convocado en la última caída contra Crystal Palace.

Ahora, su presente inmediato está en la Selección argentina. Al arribar al país, evitó hablar con la prensa y se sumó a los entrenamientos programados por Lionel Scaloni. El jueves, desde las 20:30, defenderá el arco albiceleste en el estadio Monumental contra Venezuela.

El frustrado pase al Manchester United dejó al descubierto el delicado equilibrio entre el deseo de un futbolista y las decisiones institucionales. Aunque Martínez buscaba un nuevo desafío, Aston Villa priorizó su permanencia. El saludo de cumpleaños del club inglés, en paralelo a su vuelta a la Selección, fue la muestra más clara de que, al menos por ahora, el “Dibu” seguirá siendo referente en Birmingham.