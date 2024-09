Electrodomésticos: enterate QUÉ APARATO tenés que DESENCHUFAR SIEMPRE después de USARLO

Aunque realmente no lo creas, la tostadora puede ser de un gran riesgo potencial, si no se toman las precauciones necesarias. Es un electrodoméstico que está en casi todas las cocinas argentinas y, por su diseño y funcionamiento, puede causar accidentes si queda enchufada. Como te decimos Así que, después de preparar tu desayuno, no te olvides de desconectarla para evitar cualquier peligro.