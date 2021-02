Benjamín Amadeo reveló por qué rechazó estar en "MasterChef Celebrity 2": "Tengo ganas de..."

Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo, ex "Casi Ángeles", decidió rechazar la oferta laboral de Telefe para sumarse a "MasterChef Celebrity" según el mismo contó al programa "Pasa Montagna" de Radio Rivadavia. En cambio sí aceptaron Gastón Dalmau y Cande Veltramo.

"Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... Y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no", dijo el actor y cantante.

Según Amadeo era una buena oportunidad para aprender más de cocina aunque decidió dejarla pasar: "En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad".

Masterchef

Al igual que el actor, Flor Vigna -quien fuera la “host digital” para la primera temporada- rechazó seguir en el programa éxito porque aseguró que tenía ganas de lanzarse en la música y necesitaba prepararse para eso.

Amadeo y Vigna se suman a la lista de personalidades que también le dijeron que no al exitoso reality. Allí también estaban Marcela Tinayre, Osvaldo Laport y Sofi Morandi.

Cabe recordar que el año pasado Benjamín Amadeo participó de una de las películas nacionales más galardonada del 2020 "Crímenes de familia", con un papel muy comprometido.