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Video picante: así fue como Ian Lucas evitó cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026

El último campeón de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, implementó una minuciosa estrategia para no encontrarse con Evangelina Anderson en los Premios Martín Fierro 2026.

19 may 2026, 08:35
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Video picante: así fue como Ian Lucas evitó cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026
Video picante: así fue como Ian Lucas evitó cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026

Video picante: así fue como Ian Lucas evitó cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026

Los Premios Martín Fierro 2026 suelen ser lugar de reencuentro, risas y también tensiones entre los famosos que se dieron cita el lunes por la noche en el Hotel Hilton.

En la previa uno de los cruces más esperados de la noche era sin duda el de Evangelina Anderson con Ian Lucas tras todo lo que se generó tras conocerse en MasterChef Celebrity.

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En la ceremonia, el joven cantante se quedó con la estatuilla como relevación por su paso por el reality gastronómico que conduce Wanda Nara.

Luego, en el momento de dar las entrevistas, PrimiciasYa registró un picante momento donde se ve como el influencer evitó en todo momento cruzarse con Evangelina Anderson.

Mientras la modelo estaba siendo entrevistada por Grego Rossello, Ian Lucas esperó parado a pocos metros de distancia detrás del decorado que ella termine la nota para recién pasar por ese mismo sector del salón.

Ian esperó pacientemente a que Eva finalice la entrevista mientras estaba sentada en los sillones y una vez que se retiró, ahí recién apareció, cuidando cada paso para no cruzarse con ella.

Esto se dio luego de que Ian Lucas obtuviera la estatuilla y en todo momento evitó cruzarse cara a cara con Eva Anderson tras la tensión mediática que pasaron en el último tiempo.

El video exclusivo registrado por la cámara de PrimiciasYa.

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El video del apasionado beso de Ian Lucas y La Reini en los Premios Martín Fierro

Ian Lucas celebró su premio Martín Fierro 2026 como revelación de una manera muy especial y a la vista de todos durante la gala, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Fue al darse un beso en el cachete con Sofía La Reini Gonet luego de que se anunciara que había sido el ganador de la terna donde justamente competía con su compañera en MasterChef Celebrity (Telefe).

El gesto alimentó todavía más los rumores sobre una posible relación entre ambos, que ya venían creciendo desde el final de su paso por el reality culinario, donde construyeron una conexión que dio mucho de qué hablar entre el público.

Sin embargo, pese a las especulaciones y a la química que mostraron en más de una ocasión, tanto Ian Lucas como La Reini sostuvieron siempre que entre ellos existía solamente una gran amistad.

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