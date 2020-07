La bronca de Mica Viciconte porque debe aislarse en su casa tras su visita al estudio donde se graba "PH"

Mica Viciconte

Tras confirmarse el caso positivo de coronavirus de Andy Kusnetzoff, Mica Viciconte debió entrar en aislamiento de manera preventiva.

La novia de Fabián Cubero había estado en el mismo estudio donde se graba el ciclo "PH Podemos Hablar", Telefe, hace dos semanas.

Es por esto que no pudo estar presente en vivo donde sale al aire "El show del problema", El Nueve, donde trabaja como panelista.

Mica Viciconte

Tras la explicación de Nicolás Magaldi, Viciconte contó las razones por las que estará en su domicilio realizando la cuarentena.

"Estaba re caliente la verdad. No tengo ningún síntoma ni nada. Uno tiene la posibilidad de laburar, hac todo bien, y te encierran de vuelta en tu casa... Y no es muy grato", indicó Mica con fastidio por tener que aislarse.

"Lamentablemente no me queda otra que estar acá. Ahora estoy más tranquila, me había enojado", agregó.