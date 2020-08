La chicana de Jorge Rial a Moria Casán

Jorge Rial Moria Casán

Jorge Rial comenzó el miércoles con un mensaje en Twitter donde menciona a Moria Casán.

El conductor de "Intrusos", América, mostró una imagen de la jurado del "Cantando 2020" y lanzó un particular mensaje con su estilo.

Jorge Rial

"Acá es la cola para el IFE? Buen miércoles para todos!", indicó el periodista.

LEÉ TAMBIÉN: El descargo de Laurita Fernández tras la pelea con Moria y la ameneza de renuncia de la jurado

Cabe recordar que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo dispuso el Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia para trabajadores informales y monotributistas.

En tanto, anoche se vio un terrible escándalo al aire entre Laurita Fernández y Moria Casán, jurado del certamen de canto de famosos.

"Si no me respetan me voy! voy a hablar con mi abogado!", lanzó muy enojada La One, quien se retiró unos minutos de su silla.