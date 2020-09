Escándalo en radio: Santiago Maratea trató de pedófilo a un youtuber, pero se equivocó y este quiere demandarlo

Maratea

Santiago Maratea quedó envuelto en una polémica tras confundir a dos youtubers. El influencer que conduce “Generación perdida”, un ciclo radial por Vorterix, la radio que regentea Mario Pergolini, denunció a un personaje de las redes que hizo una entrevista con preguntas sexuales a una nena de 14 años.

"¿Viste el argentino que se llama Momo? Es muy jodido ser Momo y no quedarla. No conozco Momos que sean inteligentes", dijo Maratea y agregó: "En este caso es un Momo todo trabado, que bebotea sin parar".

"Hay un video en el que hace un vivo con una chica de 13 años... Para que entiendan el perfil parece un tarjetero de un boliche", describió el conductor y contó que le hizo preguntas de índole sexual.

El ciclo tiene un streaming donde publicaron el canal de Momo pero al verlo, Maratea aclaró rápidamente que no se trataba de esa persona. Sin embargo, Gerónimo "Momo" Benavides Marchesi aseguró que la acusación daño su imagen y amenazó con iniciar acciones legales contra el conductor y la radio.

"Me acusaron de pedófilo en vivo porque Vorterix y Santiago Maratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona", publicó el youtuber en su cuenta de Twitter. "Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones", dijo el acusado y agregó: "Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan".

Al ver todo, el que tomó intervención fue Mario Pergolini quien apoyó a Maratea. "El corte que el streamer Momo cita en su tuit es un fragmento sacado de contexto", dijo al aire. "Todo fue aclarado en el momento, así que Momo: tenés ganas de romper las pelotas, ahora sí lo puedo decir", señaló.

Sobre la amenaza de empezar una demanda le dijo: "No creo que vayas a avanzar mucho. Vas a gastar plata en carta documento, un abogado, al pedo. Si querés hacelo, pero el relato fue tal cual como lo acabo de comentar".