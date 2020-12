Tras el escándalo de la tapa de Caras, habló el vicedirector y explicó cómo fue realizada la nota

Claudia Villafañe

La revista Caras decidió elegir a Claudia Villafañe para ser la protagonista de su portada en un homenaje a Diego Maradona tras su muerte, el pasado 25 de noviembre.

Con una foto de archivo de hace varios años atrás, el semanario título la nota con la frase: "Claudia Villafañe: 'Quiero que mis nietos lo recuerden como el Babu'". Inmediatamente, saltó Dalma para denunciar que esa nota nunca existió.

"Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras. Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás hablo y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? Un poquito de respeto!", resaltó la actriz desde la redes.

Desde la revista, Héctor Maugeri - el vice director del medio- hizo un descargo explicando cómo hicieron la nota. El periodista contó que fue un título buscado a través de audios y mensajes de WhastApp.

“La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos”, dice la primera parte del descargo.

“Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuche hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí “ Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños”. Claudia, de manera respetuosa, me escribió a mi whatsapp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario”, continúo.

“Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como ´El babu´. Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela. Jamás desde la dirección de la Revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia, con quien me unió siempre una empatía que trascendió lo meramente periodístico”, terminó Maugeri.