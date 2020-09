Juan "Paki" Gale de joven promesa de la televisión a médico de guerra y productor de Steven Spielberg

Paki

Juan "Paki" Gale era una de las jóvenes promesas de la tele argentina de los ´90. Él junto a Mario Pergolini, Pipo Cipolatti, Juan Di Natale, Rolo Rossini y Leo Fernández conducía La TV Ataca, el programa que competía con el "VideoMatch" de Marcelo Tinelli. Pero un día se dio cuenta que eso no era para él y decidió irse a descubrir nuevos desafíos al mundo.

"No es que yo me haya ido de Argentina, siempre supe que quería ver y descubrir cosas nuevas. Quería moverme y no entendía la frontera, los límites... me sentía más un ciudadano del mundo. No me fui por un problema económico o político, mi cabeza sigue en Argentina a pesar de que hace 20 años que estoy fuera", le contó a Pablo Gorlero para el programa “Parece que viene bien”, por La Once/Radio Ciudad.

Si bien hoy vive en Panamá, donde dice que encontró la paz, tuvo un importante raid por todos lados: realizó la producción de un documental sobre el Holocausto para Steven Spielberg y trabajó como médico voluntario en la guerra de Kosovo.

Mente inquieta y emprendedora lo llevó a ser unos de los creadores del reality shows más importantes del mundo, que se realizó en el país como “Expedición Robinson”. "Me estaba aburriendo, entonces empiezo a proponer formatos de televisión y hago un set muy grande para un formato inglés que tenía éxito en Suecia y grababan en Malasia. De repente me contactan de España para grabar lo que allá se llamaba Sobreviviente, que era la competencia de dos equipos en islas desiertas", reveló.

LEÉ TAMBIÉN: Damián de Santo fue denunciado por usurpar terrenos en Córdoba

"Transformé el archipiélago en un set de filmación y terminamos vendiéndolo para muchos países", dijo sobre el reality. Todo eso lo hizo conocer a su mujer, una italiana de la RAI con la que hoy tiene tres hijos.

Sobre su pasó como médico en plena guerra dijo: "Tuve la suerte de que una ONG de médicos me sumara al grupo que iba a la guerra de Kosovo, porque sabían que además de poder atender pacientes quería hacer un documental", contó.

"Fuimos entrando por Italia, cruzando a Albania y desde Tirana, la capital, recorrimos el país en auto hasta la frontera. Era duro, difícil. En un momento me vi rodeado de seis personas que no llegaron a robarme porque tuve el reflejo de decir que era argentino y mencionar que Maradona era mi amigo", recordó sobre eso y agregó: "En ese momento, por la televisión, tenía buena llegada con él y justo andaba con una foto que nos habíamos sacado. Cuando la mostré uno de los hombres me abrazó y no me sacaron nada".

"Cuando llegamos a la zona de guerra nos pusimos a ayudar a chicos en una escuela bombardeada. De día se atendía a los nenes y a la tarde salíamos", relató. "Para mi fue muy intenso, después di charlas en escuelas pero me largaba a llorar y tenía que parar. Había minas explosivas, caminábamos levantando cadáveres", dijo.

"Hoy no lo haría porque tengo familia, es complicado y después se te pone todo muy gris. Cuando nos fuimos llegamos a Roma y veíamos todo de color, la gente, la moda, el fútbol", recordó sobre el tremendo cambio.

Pero todo eso le generaron problemas anímicos por lo que decidió buscar algo de paz en el Caribe.