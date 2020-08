Mariana Calabró explicó el verdadero motivo por lo que su relación con Mirtha Legrand “no tiene vuelta atrás”

Marina Calabró

Marina Calabró se animó a hablar de su relación con Mirtha Legrand que desde hace años está quebrada y la conductora de “Confrontados”, El Nueve, admitió que “no tiene vuelta atrás”.

La periodista contó que cuando murió Goldy, la hermana gemela de Mirtha en plena cuarentena por coronavirus, le escribió un mensaje de Whatsapp y descubrió que la diva la tenía bloqueada.

Esta pelea comenzó en 2014, cuando Marina era panelista de “Infama”, América. "Marina es malísima. Habla mal de todo el mundo. Profesora, economista y terminó haciendo chimentos", dijo Mirtha en aquel entonces enojada por que la periodista hablaba y opinaba de ella y su familia.

Entonces, como hace meses Juana reemplaza a su abuela en la conducción de sus programa, en una entrevista para Clarín le consultaron si iría al programa si recibiera una invitación.

“Creo que no me invitaría. Me parece que el enojo de Mirtha conmigo tiene que ver más con Juana que con ella. Porque si bien Mirtha marcó cosas que yo dije sobre ella que no le gustaron, me parece que lo que más le dolió de mi parte fueron ciertas críticas profesionales que hice sobre el trabajo de Juana. ¿Qué críticas? Si vos me preguntás por el trabajo de Juana en Edha, es horrible; pero este año, en el programa de Mirtha, es una revelación”, dijo.

“Siento que esa relación con Mirtha no tiene vuelta atrás. De mi parte tiene toda mi admiración y el cariño porque a mí me alcanza con que mi viejo la haya querido como la quiso. Pero yo ya sé que ahí hay algo que…”, agregó.

“Ella no tiene cariño por mí”, indicó la periodista.