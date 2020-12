Matías Morla alquiló una lujosa casa quinta para pasar sus vacaciones

Matías Morla

Tras la muerte de Diego Maradona y en medio del escándalo en el que la Justicia intenta averiguar qué pasó con el ex jugador, Matías Morla decidió tomarse un respiro de la ciudad y alquilarse una casa quinta en en el margen del Río Gualeguay.

Dalma y Gianinna, las hijas del ex jugador, lo señalan como uno de los culpables del deceso de su papá por no cuidarlo durante el tiempo que estuvo a su lado. El letrado está enojado con las jóvenes por no dejarlo ir a despedirse del "10" al velatorio de la Casa Rosada.

Mientras se pelean en las redes, y trascendió que el letrado hizo una empresa para manejar las marcas más importantes de Diego, se va de vacaciones.

En "Los ángeles de la mañana", El Trece, mostraron el lujoso lugar que alquiló para ir con su familia. Se trata de una casa quinta lujosa al margen de un río por lo que paga 80 mil pesos por semana, se irá al menos todo enero.

Además, trascendió que se llevará personal doméstico para ayudarlo, por ejemplo irá con su chef personal.